Rusia tilda de "absurdas" las acusaciones de un supuesto papel en ciberataques a sistemas de refrigeración en Europa

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en la capital de Rusia, Moscú. - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han tildado este jueves de "absurdas" las acusaciones sobre un supuesto papel de piratas informáticos prorrusos contra sistemas de refrigeración en Europa, tras los hackeos registrados durante los últimos días en supermercados de varios países y en un banco de sangre en Francia.

"Son afirmaciones absurdas. Como siempre, no hay argumentos o pruebas para respaldarlas", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. "Son acusaciones infundadas contra nuestro país", ha señalado, antes de resaltar que estos señalamientos "se han convertido en una tendencia persistente en los países europeos", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Las declaraciones de Peskov llegan después de que un ataque informático registrado en la noche del domingo al lunes provocara subidas repentinas de temperatura en los sistemas de refrigeración de decenas de supermercados de Bélgica, Luxemburgo y Suecia, afectando especialmente a los congeladores y provocando que algunos alimentos quedaran inservibles.

Estos incidentes son similares al ciberataque que afectó a mediados de octubre a unos 150 supermercados en Francia, donde también se vieron comprometidos los sistemas de refrigeración. Además, el Servicio Francés de Sangre (EFS, por sus siglas en francés) confirmó el miércoles un ataque cibernético dirigido a una solución presente en sus cámaras refrigeradoras que modificó su temperatura, aunque este incidente no ha afectado a los productos sanguíneos.

La Comisión Europea advirtió el martes de que los recientes ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados en varios países de la Unión Europea "no son incidentes aislados", aunque evitó pronunciarse sobre su posible origen o vincularlos con Rusia, al considerar que corresponde a las autoridades nacionales investigar lo ocurrido y determinar quién está detrás de estos ataques.