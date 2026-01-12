Rusia toma otra localidad en la provincia de Zaporiyia en el marco de su invasión de Ucrania

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin dar detalles sobre bajas en el marco de los combates.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado que "la localidad de Novoboikovskoye, en Zaporiyia, ha sido liberada como resultado de acciones decisivas por parte del grupo militar Dniéper", sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.