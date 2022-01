Rusia traslada a Bielorrusia sistemas antiaéreos para "poner a prueba" el Estado de la Unión

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha enviado en la madrugada de este sábado a Bielorrusia un batallón de sistemas antiaéreos Pantsir-S para "poner a prueba" a las fuerzas de respuesta del Estado de la Unión, el tratado internacional entre Rusia y Bielorrusia, según ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso.

"Las unidades de las Fuerzas Armadas rusas que participan en las pruebas de las fuerzas de respuesta del Estado de la Unión continúan el redespliegue a la República de Bielorrusia. Otro tren entregó en la estación de descarga un batallón de sistemas de misiles tierra-aire Pantsir-S del Distrito Militar Oriental", ha informado en un comunicado.

En un vídeo compartido por el Ministerio de Defensa de Rusia, un batallón de 12 vehículos de combate son transportados en tren y custodiados por las fuerzas del Ejército ruso. Estos vehículos transportan, a su vez, 12 misiles antiaéreos, según recoge la agencia rusa de noticias Sputnik.

Con el objetivo de verificar el funcionamiento de los vehículos antimisiles, Rusia llevará a cabo una operación de mantenimiento entre el 10 y el 20 de febrero en el marco de la operación 'Allied Resolve-2022', que trata de defender los intereses del Estado de la Unión.

"Durante el ejercicio se tomarán medidas para fortalecer la protección de la Frontera Estatal para evitar la penetración de grupos armados de militantes, bloquear los canales de entrega de armas y municiones, así como buscar, bloquear y destruir ilegalmente formaciones armadas y grupos de sabotaje y reconocimiento del enemigo", ha dicho.

LA OTAN QUIERE EVITAR UNA GUERRA FRÍA

Por otro lado, en el marco de la concentración militar de Rusia alrededor de Ucrania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg ha mantenido una conversación con el periodista ruso Alexey Venediktov, en la que ha reiterado que no se quieren enfrentar a Rusia.

"No queremos ningún enfrentamiento con Rusia, no necesitamos una guerra fría. Estamos interesados en la cooperación y en las relaciones constructivas con Rusia", ha asegurado Stoltenerg en una entrevista en la radio rusa Echo of Moscow.

El secretario general de la OTAN cree que el problema está en que Rusia también debería querer evitar una guerra fría, y ha subrayado que "la condición" de las "relaciones constructivas" y de la cooperación es que se basan en "el respeto mutuo". "Si se violan estos principios, es bastante obvio que el futuro también se vuelve difícil", ha sentenciado.

Por otro lado, Stoltenberg, ha reiterado este viernes en un comunicado del organismo que dirige que "está haciendo frente a las renovadas tensiones en Europa" como resultado de "la acumulación militar significativa y no provocada de Rusia en Ucrania y sus alrededores".