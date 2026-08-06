Rusia ve "persecución política" en la orden de expulsión de Francia contra una periodista pro-Kremlin

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MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha condenado este jueves la orden de expulsión emitida la semana pasada por las autoridades francesas contra la periodista rusa Xenia Fedorova, columnista pro-Kremlin y exdirectora de Russia Today Francia (RT), tildando la medida de "persecución política" por parte de París.

"Consideramos inaceptable y condenamos enérgicamente la persecución política de periodistas basada en acusaciones infundadas", ha declarado en rueda de prensa el subdirector del Ministerio, Alexei Fadev, al referirse a la decisión contra Fedorova, acusada de difundir desinformación por parte del Gobierno francés.

Fadev ha manifestado asimismo que desde Moscú esperan una reacción de condena por parte de la ONU --en particular de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)--, así como de "todas" organizaciones de periodistas y de defensa de los Derechos Humanos por una medida "de presión descarada" sobre Fedorova.

Estas declaraciones llegan después de que el pasado 29 de julio el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ordenara expulsar del país a la exdirectora de Russia Today Francia, un canal prohibido en la Unión Europea en 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania, por "atentar contra los intereses fundamentales del Estado".

La medida contra la periodista --que suele aparecer en el canal de televisión CNews y defender posturas pro-Kremlin en los diversos medios de comunicación propiedad del multimillonario conservador francés Vincent Bolloré-- revoca su permiso de residencia y le prohíbe trabajar en Francia.