Rutte advierte a los aliados que no cumplan el 2% de que recibirán llamadas de Trump

Apunta que el nuevo listón será "considerablemente" más del 3 por ciento y pide un "plazo ambicioso" para lograrlo

BRUSELAS, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este jueves a los aliados de la OTAN que no cumplen el compromiso de gasto del 2 por ciento del PIB en Defensa que si no hacen caso a sus demandas empezarán a recibir llamadas del presidente estadounidense, Donald Trump, en un paso más para elevar la presión sobre países como España que no llegan al objetivo fijado en 2014.

En declaraciones desde Eslovaquia, donde se ha reunido con el presidente, Peter Pellegrini, el líder de la OTAN ha insistido en que quienes no alcanzan el listón del 2 por ciento deben acelerar el ritmo y llegar al objetivo de aquí al verano. "Estoy en contacto con ellos activa e intensamente", ha afirmado.

"Les digo que si no reaccionan a mis llamadas, podrían recibir llamadas de un hombre en Washington, que podría exigir menos tiempo en lo que quiere lograr. Entonces, si no soy yo, podrían recibir llamadas de algunos otros", ha ironizado el ex primer ministro neerlandés sobre las presiones de la Casa Blanca a los aliados de la OTAN en materia de gasto militar.

En la actualidad 23 de los 32 miembros cumplen el compromiso de dedicar el 2 por ciento a la partida nacional de Defensa, con España a la cola con el 1,28 por ciento. Este debate se ha acelerado por la exigencia de Trump a los aliados europeos de dar un paso adelante en la inversión militar para hacerse cargo de la seguridad continental, un debate que cristalizará en la cumbre de La Haya en junio cuando se espera que los líderes de la OTAN fijen un nuevo objetivo de gasto.

PIDE UN "PLAZO AMBICIOSO" PARA CUMPLIR EL NUEVO COMPROMISO

Así las cosas, Rutte ha incidido en que resulta "crucial" que todos los aliados de la OTAN dediquen el 2 por ciento de su riqueza al gasto de Defensa y adelantado que el nuevo objetivo se fijará siguiendo los objetivos de capacidades militares y con un "plazo ambicioso", para cumplir el nuevo objetivo "cuanto antes".

"Será considerablemente más del 3%", ha reiterado, insistiendo en el mensaje de que el 2 por ciento se queda muy lejos de las necesidades actuales del escenario de seguridad euroatlántico.

El ex primer ministro neerlandés ha reconocido que otro elemento a tener en cuenta será cómo contabilizar el gasto militar, una discusión que ha asegurado que se dará en el seno de la OTAN, a la vista de que no hay criterios unificados en la organización.

Fuentes aliadas explicaban a Europa Press que el 3% es una cifra "muy probable" de cara al compromiso que adquieran los 32 miembros de la OTAN en la cumbre de La Haya, si bien reconocía que llevará tiempo forjar el consenso necesario. El plazo para cumplir con el nuevo compromiso o la métrica para alcanzar el objetivo de gasto serán variables que manejarán los países de la OTAN para cerrar un acuerdo a finales de junio.