Rutte afirma no tener "ninguna crítica" contra Portugal y España porque están aumentando el gasto en defensa

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - Fabian Strauch/dpa - Archivo

DUBLÍN 12 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este jueves que no tiene "ninguna crítica" contra Portugal o España porque están aumentando el gasto en defensa y la producción industrial, después de que unas declaraciones suyas a principios de semana generaran malestar en Lisboa por sugerir que estos dos países ven "muy lejos" la amenaza rusa.

"No tengo ninguna crítica hacia Portugal o España, porque están haciendo exactamente lo que se debemos hacer: aumentar el gasto en defensa e incrementar la producción industrial", ha expresado en declaraciones a la prensa en Dublín, a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a cerca de medio centenar de líderes europeos.

El origen de este roce tuvo lugar la semana pasada cuando, en declaraciones a la televisión neerlandesa, Rutte aseguró que "España y Portugal dicen que (la guerra) 'está muy lejos, y lo que pasa en Rusia afecta principalmente a Polonia'" a lo que responde que "los misiles más recientes de Rusia tardan cinco minutos más en llegar a Lisboa que a Varsovia".

Preguntado por si tratará de verse con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, para aclarar la polémica --el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido a la cumbre de Dublín--, Rutte ha sido categórico al sostener que no tiene "nada que explicar". "Absolutamente nada", ha remachado.

Antes de zanjar de este modo el asunto, el secretario general aliado sí ha querido matizar que cuando se expresó así se refería a "toda Europa, y no sólo al caso de Portugal o España", en el sentido de que "la población, no los políticos, sino la gente" percibe de manera muy distinta la amenaza que supone la amenaza de Rusia para Europa en función de lo lejos que está de la frontera oriental.

"Existe una diferencia entre los países del flanco oriental, como Estonia, Polonia y otros, y el resto. Lo único que digo es que estos nuevos misiles rusos tardan cinco minutos más en llegar a Dublín, Ámsterdam, Madrid o Roma que en alcanzar Tallín o Vilna", ha apuntado.