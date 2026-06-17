Rutte avisa de que la OTAN no es "ingenua" ante China y que sigue "con precisión" su apoyo militar a Rusia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una visita a Kiev (Ucrania) - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

BRUSELAS 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha avisado este miércoles de que la Alianza Atlántica no es "ingenua" ante la ayuda militar que China está ofreciendo a Rusia de cara a la invasión a Ucrania, añadiendo que los aliados siguen "con precisión" cada uno de los movimientos de los socios de Moscú.

Así lo ha asegurado al ser preguntado en una rueda de prensa desde la sede de la OTAN sobre informaciones de la inteligencia de la Unión Europea (UE) que confirman que China ha entrenado a soldados rusos, algunos de los cuales han sido desplegados posteriormente en el frente de guerra en Ucrania.

"Estamos constantemente tratando de seguir exactamente qué está haciendo China. Por supuesto, ya sabemos que Rusia no está sola, que recibe apoyo vital de Corea del Norte, de China, de Irán, que estos cuatro países están estrechamente unidos", ha indicado el jefe de la OTAN, afirmando que sabe que "existen acuerdos mutuos" sobre "quién hace qué para el otro" y "qué recibe a cambio", aunque no estén formalizados sobre el papel.

De esta forma, ha puesto como ejemplo el caso de Corea del Norte, que está recibiendo tecnología balística de los rusos a cambio de su apoyo al esfuerzo bélico en Ucrania. De China se sabe el apoyo de Pekín a Moscú en torno a las sanciones, los bienes de doble uso, y también la información difundida por el Servicio de Acción Exterior Europea (SEAE).

"No somos ingenuos, seguimos todo con precisión. No puedo decirles más en este momento, pero pueden tener la seguridad de que seguimos cada paso", ha concluido el también ex primer ministro de Países Bajos.

Las declaraciones de Rutte tienen lugar después de que el pasado viernes los servicios de inteligencia de la Unión Europea han confirmaran que China ha entrenado a "centenares" de soldados rusos en varias instalaciones de su territorio, algunos de los cuales han acabado combatiendo en la invasión de Ucrania, "en contra de los intereses colectivos" de la Unión Europea.