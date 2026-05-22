Rutte celebra el envío de 5.000 tropas de EEUU a Polonia tras la marcha atrás de Trump

Archivo - Rueda de prensa del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la sede en Bruselas. - OTAN - Archivo

HELSINGBORG (SUECIA), 22 (del enviado especial de EUROPA PRESS Iván Zambrano)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado el despliegue anunciado en la noche de este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 5.000 tropas adicionales a Polonia, días después de haber cancelado dicho plan, una decisión relacionada con su disputa con Alemania por la crítica del canciller alemán de la guerra en Irán.

"Acojo con satisfacción el anuncio. Nuestros comandantes militares están trabajando en todos los detalles, pero, por supuesto, lo acojo con satisfacción", ha asegurado al ser preguntado en declaraciones a los medios sobre esta decisión que en un primer momento la Administración Trump había paralizado en el marco de una reducción de la presencia estadounidense en el Viejo Continente.

Rutte ha hecho estas declaraciones durante la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica que tiene lugar desde este jueves en la ciudad sueca de Helsingborg, una cita en pensada para preparar la próxima cumbre de la OTAN de Ankara los días 7 y 8 de julio, pero que está marcada por las críticas de Washington a los aliados por su escasa implicación en la guerra de Oriente Próximo.

El también ex primer ministro de Países Bajos ha añadido no obstante que, pese a este nuevo despliegue de Estados Unidos en Polonia, "la trayectoria" ante la que se encuentra la OTAN es una en la que "Europa sea más fuerte", asegurándose de que, "con el tiempo, paso a paso", los europeos dependan menos "de un único aliado, Estados Unidos".

Así, ha insistido en que para él no es una sorpresa que la Casa Blanca tiene "otras prioridades" y que puede hacer pivotar sus tropas a otras zonas del mundo como el Indo-Pacífico, como señalaron los estadounidenses en su última revisión de la estrategia de seguridad nacional.

El anuncio de Trump sobre el despliegue de tropas en Polonia llegó horas después de un encuentro celebrado en la capital estadounidense entre representantes de Defensa de los dos países, entre ellos el viceministro polaco Cezary Tomczyk y el jefe de planificación estratégica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Thomas Curtis.

"A raíz de la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de apoyar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados más a Polonia", señaló el magnate estadounidense en un breve mensaje en sus redes sociales, sin dar más detalles.

Días antes, el 'número dos' de Trump, JD Vance, informó sin embargo de que el despliegue de tropas estadounidenses en Polonia se había retrasado: "No es una reducción. Es solo un retraso habitual en la rotación (de tropas) que a veces ocurre en estas situaciones".

Una decisión que tiene relación con el anuncio del Pentágono sobre la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, criticara la guerra en Irán, desatada tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país asiático a finales de febrero.

En todo caso, la Administración Trump ha estado revisando su presencia militar en el continente europeo por las exigencias del mandatario republicano de que la OTAN asuma un papel más importante en la defensa de Europa.