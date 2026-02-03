Rutte denuncia la falta de seriedad de Rusia al atacar Kiev mientras negocia la paz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se dirige al Parlamento ucraniano, la Rada Suprema. - OTAN

BRUSELAS, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha lamentado la falta de seriedad que a sus ojos demuestra Rusia con sus bombardeos a infraestructuras críticas de Ucrania, mientras negocia al mismo tiempo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) un acuerdo de paz a tres bandas con Washington y Kiev.

Así lo ha asegurado este martes el jefe de la Alianza Atlántica en una declaración ante la Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, en un viaje a Kiev que no estaba anunciado previamente. Precisamente esta madrugada Rusia ha lanzado un nuevo ataque contra instalaciones energéticas del país dirigido por Volodimir Zelenski en medio de los contactos trilaterales para lograr un acuerdo de paz.

"El presidente (Donald) Trump y su equipo están decididos a detener el derramamiento de sangre, con el apoyo de los aliados de Estados Unidos, y está claro que Ucrania está comprometida. Ya están en marcha conversaciones directas, y eso es un avance importante. Pero ataques rusos como los de anoche no demuestran seriedad respecto a la paz", ha condenado.

Rutte, que ha reafirmado que "la OTAN está con Ucrania", ha asegurado que aunque "otros acontecimientos globales" hayan generado "preocupación", la atención de la Alianza Atlántica "no se ha desviado" y poner fin a la invasión rusa sigue siendo "esencial" para la alianza y para Kiev.

GARANTÍAS DE UNA PAZ "DURADERA"

Tras recordar a los parlamentarios ucranianos todos los esfuerzos de provisión de armamento realizados por Estados de la OTAN hasta el momento y también los que vendrán, ha subrayado la necesidad de avanzar en un acuerdo de paz y poner "fin a esta guerra", garantizando además una paz que "sea duradera".

"Pero no se trata solo del presente y de sostener su capacidad para poner fin a esta guerra. También se trata del futuro y de garantizar que cualquier paz sea duradera. Para que sus hijos y nietos puedan crecer en libertad y sin el temor de que Rusia vuelva a intentar someter a esta gran nación", ha explicado.

Para ello, "Ucrania necesita garantías sólidas de seguridad", el tema de debate principal que se abordó durante la reunión de la Coalición de Voluntarios el pasado 6 de enero en París. Así, ha puesto como ejemplo el despliegue de tropas anunciado por algunos países europeo, o la voluntad de Estados Unidos de actuar "como respaldo" ante un posible futuro ataque ruso.

"Las garantías de seguridad deben ser sólidas, y esto es crucial, porque sabemos que alcanzar un acuerdo para poner fin a esta terrible guerra exigirá decisiones difíciles. Ucrania necesita saber con absoluta certeza que, independientemente de los sacrificios realizados, de las vidas perdidas y de la devastación sufrida, no existe el riesgo de que todo ello se repita", ha agregado.

En opinión del secretario general de la OTAN, los ucranianos "necesitan saber que esta paz será duradera" no "porque se firmen papeles", sino más bien "porque hay poder real que la respalda". Ha señalado que "con razón" Ucrania no quiere otro Memorándum de Budapest ni otro Acuerdo de Minsk, que no disuada a Moscú de invadir nuevamente su país.

El ex primer ministro neerlandés ha finalizado su intervención ante la Rada Suprema insistiendo en que "la OTAN sigue estando con Ucrania y lo seguirá estando en los próximos años", y mandando un mensaje de ánimo: "Sé que el invierno es frío, pero la primavera llegará. Manténganse fuertes. Sé que lo harán".