Rutte pide que antes de verano todos los aliados lleguen al 2% en Defensa y un nuevo listón "más pronto que tarde"

BRUSELAS 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha puesto en valor el aumento del gasto militar por parte de los aliados europeos, que incrementaron en un 20% la partida de Defensa en 2024, pero ha insistido en que todos los miembros de la organización lleguen al 2% antes de verano y eleven la inversión "más pronto que tarde" para el nuevo listón que se situará por encima del 3% del PIB.

En pleno debate sobre el nuevo compromiso de gasto para renovar el objetivo del 2% pactado en 2014, que a día de hoy cumplen 23 de los 32 aliados, con España a la cola con el 1,28%, el jefe político de la OTAN ha valorado que el pasado año los países europeos y Canadá dedicaron un 20% más al presupuesto de Defensa, aunque ha reiterado que el listón marcado hasta ahora es insuficiente ante las necesidades militares y las carencias "demasiado grandes" de los Ejércitos europeos.

"Espero que incluso más aliados alcancen y, en muchos casos, superen el objetivo del 2% en 2025. Estamos viendo progresos sustanciales, pero tenemos que hacer mucho más para tener lo que necesitamos para disuadir y defender. Y para que haya un reparto más equitativo de la carga", ha expuesto respecto a los niveles actuales de gasto.

Es por ello que Rutte ha vuelto a apuntar a que será necesario invertir por encima del 3% para asumir la inversión en recursos militares que supone la amenaza rusa a la seguridad euroatlántica. "Es mi suposición en este momento. Más adelante veremos exactamente cuál debe ser esa cifra", ha indicado, sobre la incipiente discusión entre aliados para pactar un nuevo compromiso, algo que se espera para la cumbre de líderes de la OTAN en La Haya de finales de junio.

El ex primer ministro neerlandés no ha querido entrar en el calendario para cumplir el nuevo objetivo de gasto, aunque se ha mostrado partidario de que la inversión se acometa "más pronto que tarde". "Tiene que ser un calendario creíble, para que no se repita lo que hicimos en 2014, nos comprometimos a 2% y luego no pasó nada durante el primer par de años. Eso es sencillamente inaceptable", ha avisado.

LLEGAR AL 2% ANTES DEL VERANO

Rutte ha insistido en que la invasión rusa en Ucrania supone una enorme amenaza y pone a los aliados ante el espejo de Moscú que dedica el 40% de su presupuesto al esfuerzo bélico. En este sentido, no ha querido detallar el nivel de riesgo de un ataque ruso a la OTAN pero ha insistido en que los aliados deben reforzarse para mantener la disuasión en el próximo lustro.

Así ha ahondado en que los miembros de la OTAN deben tomar este año "decisiones difíciles" para elevar el gasto en Defensa, "mucho, mucho más que el 2%" que los aliados acordaron en 2014". "Y los que todavía no hayan llegado al 2%, por favor, que lo hagan antes del verano", ha reclamado en un mensaje a países como Italia, España, Bélgica o Canadá que siguen sin alcanzar el mínimo.

Sobre cómo está afrontando el debate sobre el gasto militar con los líderes de la OTAN, después de distintas visitas a países incluyendo el reciente viaje a España, el dirigente euroatlántico ha reconocido que en el debate hay "emoción" y "racionalmente" se entiende el argumento de elevar el gasto militar.

"Pero al mismo tiempo, por supuesto, somos políticos y tenemos que tomar decisiones desde la escasez. Eso significa que hay que tomar decisiones a nivel nacional para asegurarse de que el dinero está ahí, que no siempre es fácil", ha resumido, después de que en las últimas semanas haya reiterado el mensaje de que los aliados europeos tendrán que dedicar una parte de lo que destinan a pensiones o sanidad a la Defensa. "Hay que hacerlo y creo que la gran mayoría de los líderes políticos lo entienden", ha subrayado.

El jefe político de la OTAN ha hecho hincapié también en que el aumento del presupuesto nacional en Defensa tiene que venir acompañado de un refuerzo de la base industrial militar para que los Ejércitos cuenten con el armamento que requerirán en el futuro.

"Tenemos que asegurarnos de que producimos lo suficiente, y esto no es un problema sólo para la parte europea de la OTAN, sino también para la parte estadounidense de la OTAN, porque todos nosotros, desde California hasta Ankara no estamos produciendo lo suficiente", ha advertido.