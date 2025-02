Rutte pide que las negociaciones con Putin den resultado "duradero" y que no supongan una "derrota" de Occidente

BRUSELAS 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reclamado este jueves que las negociaciones de paz anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el presidente ruso, Vladimir Putin, permitan una paz "duradera" en Ucrania e insistido en que el resultado no suponga una "derrota" para Occidente.

En rueda de prensa desde Bruselas tras la reunión de ministros de Defensa aliados, el jefe político de la OTAN ha insistido en la necesidad de alcanzar la paz en Ucrania pero a la vez "asegurarse de que las conversaciones se llevan de una forma que el resultado no sea visto como una derrota de Occidente".

"Tenemos que asegurarnos de que navegamos por esas conversaciones de manera que el resultado sea tal que quede claro para todo el mundo que hay un acuerdo sólido", ha indicado, insistiendo en que China, Corea del Norte o Irán "sepan que es Occidente quien prevalece" de las conversaciones.

Rutte ha recalcado que el resultado de las negociaciones que liderará Trump debe ser "duradero" y garantizar que Putin no vuelve a tomar un kilómetro cuadrado de Ucrania, recordando que tras la invasión de Crimea los acuerdos de Minsk no fueron efectivos para disuadir nuevos ataques rusos.

Después de que varios miembros de la OTAN hayan criticado las concesiones de Trump antes de sentarse a negociar, el líder de la alianza ha reivindicado que los países del bloque militar están "unidos en su deseo de paz en Ucrania". "Todos estamos de acuerdo en que necesitamos poner a Ucrania en la mejor posición posible para las negociaciones. Y necesitamos una paz duradera, no un 'Minsk 3'. No podemos permitir que gane Putin", ha indicado.

COORDINACIÓN CON ALIADOS EUROPEOS

Respecto a las críticas lanzadas por algunos ministros europeos de Defensa de que cualquier negociación cuente con la participación de Europa, Rutte ha defendido el ejercicio de coordinación con Estados Unidos desde que llamó a Putin y anunció negociaciones inminentes, asegurando que "las últimas 24 horas han sido en gran medida para estar en la misma página".

"Estamos, como OTAN, intensamente coordinados, y sé que muchos aliados y muchos Estados miembros de la UE están haciendo lo mismo con Washington", ha señalado el dirigente euroatlántico sobre los contactos con Trump respecto a sus planes negociadores.

El ex primer ministro neerlandés ha admitido que en la OTAN "no siempre se empieza con posiciones coincidentes", pero ha defendido el "tremendo sentimiento de unidad" generado sobre la necesidad de poner fin a la guerra y de conversiones de uso, y tal vez no en todo y en cada detalle, pero aun así en Alianza, avanzando unidos.

Asimismo ha recalcado que los 32 aliados coinciden con la Casa Blanca en que "haya paz en Ucrania" y se ponga fin "a esta horrible situación" con una guerra de agresión que ha causado cientos de miles de muertos. Aunque ha reconocido que Putin es "muy impredecible", ha admitido que cualquier acuerdo de paz pasa por negociar con él porque "fue él quien empezó la guerra de agresión" contra Kiev.