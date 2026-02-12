Rutte rechaza que un mayor foco de la OTAN en el Ártico se traduzca en una desatención de Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza que se celebra este jueves en la sede de la organización. Bruselas (Bélgica). - OTAN

BRUSELAS 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha descartado este jueves que el mayor enfoque que la Alianza está poniendo en el Ártico con misiones como 'Centinela del Ártico', puedan traducirse en una desatención el flanco oriental, más concretamente en la invasión rusa de Ucrania, alegando que la organización es "lo suficientemente fuerte" para estar presente ante cualquier amenaza.

"La OTAN es lo suficientemente fuerte como para hacer ambas cosas y debemos mantener básicamente un enfoque de 360 grados ante cualquier amenaza contra territorio aliado", ha señalado el también ex primer ministro neerlandés al ser preguntado en declaraciones a los medios desde Bruselas si la atención a la región del Ártico podría hacer perder el foco en Ucrania.

Rutte ha sostenido que con independencia de que la Alianza lance misiones en otras regiones del mundo, el flanco este la OTAN debe garantizar que sea "seguro y sólido", poniendo como ejemplo las incursiones de drones en Polonia a principios de septiembre o las más recientes violaciones del espacio aéreo de Estonia desde Rusia.

"Tenemos que asegurarnos de que defendemos cada centímetro del territorio aliado. Así que el frente oriental es importante, el frente Báltico también, garantizando que protegemos los cables submarinos y las infraestructuras críticas, pero por supuesto también el Ártico, que es Groenlandia, pero también el Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Canadá y Estados Unidos", ha explicado.

En este sentido, Rutte ha hecho referencia a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que tiene lugar este jueves en la sede de la Alianza, en la que ha detallado que se abordarán entre otros asuntos cómo aumentar el apoyo a Ucrania, por ejemplo sumando más financiación a la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) para la compra y envío de armamento estadounidense a Kiev.

También ha hecho un llamamiento a Canadá y Europa a aumentar su gasto en defensa para aumentar la base industrial aliada y poder "disuadir y defenderse", mientras que ha celebrado que Estados Unidos, "la nación más poderosa del mundo", está "haciendo exactamente lo que se necesita con Ucrania".

"LA AMENAZA EXISTE"

Cuestionado sobre si con la recién lanzada 'Centinela del Ártico', y junto a otras operaciones como 'Centinela del Báltico', 'Centinela Oriental' o 'Steadfast Dart', la OTAN tiene activas más misiones que nunca, Rutte ha respondido que no está seguro de si son más que "hace diez o veinte años", pero que sí que demuestra que "la amenaza existe".

"La amenaza rusa a largo plazo está ahí. Y, por cierto, tampoco debemos ser ingenuos respecto a China. En el Ártico no se trata solo de Rusia, también es China. Sabemos que se están abriendo rutas marítimas, así que tenemos que defender el Ártico y coordinar todas estas iniciativas", ha añadido.