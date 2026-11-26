Archivo - Un avión de carga FedEx McDonnell Douglas MD-10 aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Miami. - Fabrizio Gandolfo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha decretado una paralización temporal de los despegues con destino al Aeropuerto Internacional de Miami (Florida) debido a la presencia de una "aeronave inutilizada" en el área de pistas y rodaje del aeródromo.

De acuerdo con la información aportada por la institución, el incidente estuvo protagonizado por el vuelo 910 de la compañía FedEx, un carguero modelo McDonnell Douglas MD-11 procedente del Aeropuerto Internacional Frederick W. Smith de Memphis que sobrepasó el final de la pista 26R al aterrizar alrededor de las 20.40 horas (hora local) sin que se hayan registrado heridos.

Según la notificación emitida por el centro de control de tráfico aéreo de la FAA, la orden de detención en tierra ('ground stop') afecta a los vuelos procedentes de ocho centros regionales de control aéreo estadounidenses y se ha aplicado inicialmente entre las 20.16 y las 21.45 horas (hora local, entre las 02.16 y las 03.45 en la España peninsular), aunque de manera posterior se ha ampliado hasta las 22.30 horas, advirtiendo el organismo de una probabilidad media de que la restricción sea prorrogada de nuevo.

La incidencia operativa en la pista del aeropuerto floridano ha generado un acumulado de 2.511 minutos de demora en el tráfico aéreo afectado, con retrasos medios de 47 minutos y máximos que alcanzan los 120 minutos.

El organismo regulador ha precisado en su aviso que el aeropuerto se encuentra operando actualmente con una única pista habilitada (la pista 27) y prevé implantar un programa de demoras en tierra ('Ground Delay Program') una vez que se levante la paralización total de los despegues.

Tras la intervención de los bomberos del condado de Miami-Dade, la autoridad aérea estadounidense ha anunciado que abrirá una investigación sobre lo ocurrido, mientras que el aeródromo ha recomendado a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con sus aerolíneas antes de desplazarse a las instalaciones.