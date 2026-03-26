El Salvador extiende por 30 días más el estado de excepción, en víspera de cumplir cuatro años

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele - Europa Press/Contacto/White House - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de El Salvador ha aprobado este jueves extender de nuevo el estado de excepción, en esta ocasión la prórroga número 49 de una medida que, desde que entró en vigor en marzo de 2022, ha conducido a la detención de cerca de 90.000 personas bajo acusaciones vinculadas a la actividad de las pandillas en el país centroamericano.

La iniciativa ha salido adelante una vez más con el apoyo de 57 diputados del total de 60 que tiene la cámara y amplía el régimen de excepción por 30 días, a partir del próximo miércoles, 1 de abril.

Su aprobación llega en la víspera de que la medida, en un primer momento planteada de forma temporal, cumpla cuatro años desde que entró en vigor el 27 de marzo de 2022.

El partido del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha defendido la extensión de la medida alegando que aún quedan "grupos terroristas" en el país centroamericano y el "éxito" de un decreto que ha supuesto la detención de más de 91.650 personas en el marco de estas operaciones.

Durante el período de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías con el objetivo de facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde se registran homicidios.