Sarajevo conmemora el aniversario de la segunda masacre de Markale a la sombra de la muerte de Mladic

Archivo - Panorámica de Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sarajevo conmemora este viernes a la sombra de la muerte de Ratko Mladic el aniversario de la segunda masacre del mercado de Markale, cuando un bombardeo atribuido a las fuerzas serbobosnias que dirigía el fallecido general el 28 de agosto de 1995 (el segundo contra este punto en menos de dos años) dejó al menos 43 muertos y 75 heridos y sentó un precedente clave para el comienzo de los bombardeos de la OTAN.

Las fuerzas serbobosnias negaron toda responsabilidad por el ataque y aseguraron que se trataba de un incidente falso. En cualquier caso, el Tribunal de La Haya acabó condenado por este ataque a cadena perpetua a dos altos mandos de la República Srpska, Stanislav Galic y Dragomir Milosevic, a 29 años de cárcel.

La ceremonia ha contado con la presencia del presidente de Bosnia y Herzegovina, Denis Becirovic, y del alcalde de Sarajevo, Samir Avdic, en medio de la crispación por la muerte de Mladic, el comandante de las fuerzas serbobosnias y condenado por el genocidio de Srebrenica, este pasado jueves a los 84 años.

"La muerte de nuestros conciudadanos es una lección para no olvidar jamás lo sucedido", ha declarado el alcalde de la capital bosnia durante la conmemoración, recogida por el diario 'Sarajevo Times'.