Save the Children alerta del efecto "devastador" del ébola en la infancia y velocidad de propagación en RDC

Archivo - Centro de tratamiento de ébola en Beni, al este de República Democrática del Congo - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save the Children ha alertado este miércoles de que el brote de ébola desatado hace más de diez días en República Democrática del Congo (RDC) se está propagando a la velocidad "más rápida jamás vista", con un efecto "devastador" en particular en los niños, quienes representan al menos el 25% de las víctimas mortales por esta enfermedad.

Así lo ha manifestado el doctor Babou Rukezega, quién se desempeña como responsable de la respuesta al ébola de la organización, en un comunicado en el que ha matizado que "sospecha que las cifras son mucho más elevadas". "He respondido a varios brotes de ébola a lo largo de los años, pero esta es la propagación más rápida que he visto jamás", ha señalado.

El representante de Save the Children, que ha calificado de "aterradora" la velocidad a la que se está propagando la enfermedad en el país africano, ha lamentado que "los niños y niñas están pagando un precio devastador", tanto por el elevado número de fallecimientos entre la infancia como por la muerte de los progenitores, puesto que cuando esto ocurre "los niños pierden de repente el mayor sistema de apoyo que podrían tener y se enfrentan al miedo, el dolor, el estigma y la exclusión social". Este es el caso de al menos dos menores que han perdido a sus padres, de acuerdo a la ONG.

Rukengeza ha advertido además que esta "crisis" sanitaria se está desarrollando en un momento que ha descrito como "crítico", alegando que se acerca el final del curso escolar y con ello la preparación de exámenes, por lo que está "en peligro no solo su salud, sino también su futuro".

Por ello, ha reclamado "una respuesta rápida, bien financiada y coordinada para detener la propagación del ébola, mantener los servicios esenciales y garantizar que los niños permanezcan seguros, protegidos y puedan seguir aprendiendo durante todo el brote", en una jornada en la que el Ejecutivo congoleño ha confirmado la muerte de 17 menores por esta causa, lo que equivale una de cada cuatro personas de 15 años y el 14% menores de cinco.

"Nesitamos medidas urgentes y financiación flexible inmediata para ampliar la respuesta sanitaria y reforzar la prevención y el control de infecciones, al tiempo que garantizamos que los niños y las familias puedan acceder a protección, educación y servicios esenciales para salvar vidas y reducir el impacto a largo plazo en las comunidades", ha agregado el doctor.

La ONG, que ha asegurado que la infancia constituye "uno de los grupos más vulnerables" por este brote, ha recordado que este brote de ébola es "una crisis más que azota a RDC", a la que se suma el "fuerte recrudecimiento" del conflicto en el este del país, con el consiguiente desplazamiento de unas 5,6 millones de personas --incluidos 2,5 millones de niños y niñas-- y necesidades de ayuda humanitaria que afectan a otras 15 millones.

De acuerdo a los datos del Gobierno, se sospecha que unas 1.077 personas han contraído el ébola desde que se declaró el brote el pasado 15 de mayo, una cifra que ya supera un tercio del total de notificados en la epidemia de ébola que ha afectado al país, entre los años 2014 y 2016. En ese momento, se registraron 3.262 casos confirmados y 2.232 muertes, el 28% de estos niños y niñas.