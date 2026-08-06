Save the Children denuncia daños en una de sus oficinas en el noreste de Ucrania tras un ataque con drones

Archivo - Un ataque contra un edificio residencial en Shostka, en la provincia ucraniana de Sumi (norte) - Francisco Richart/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha denunciado este jueves que un ataque con drones registrado durante la noche ha provocado daños a una de sus oficinas en Sumi, en el noreste de Ucrania, después de que otro ataque dañara el lunes un almacén con suministros humanitarios para los menores afectados por la guerra contra Rusia.

"Anoche, los ataques en varias ciudades de Ucrania mataron al menos a seis personas y dañaron una oficina de Save the Children en Sumi, desde donde entregamos programas humanitarios vitales para niños y familias", ha informado la directora de la ONG en el país, Sonia Khush, en un comunicado en el que apunta que los daños al lugar fueron "leves".

Asimismo, ha lamentado que haya sido el "segundo ataque de este tipo que afecta a las instalaciones de Save the Children esta semana". "Estos ataques son un recordatorio devastador de que los niños en Ucrania siguen soportando el peso de esta guerra", ha sentenciado.

El pasado mes de junio, un ataque aéreo guiado alcanzó una guardería en la región ucraniana de Járkov, donde Save the Children --que trabaja en el país desde 2014-- lleva a cabo actividades psicosociales y educativas para niños, dañando gravemente el lugar.

La organización, que cuenta con 200 empleados y tiene oficinas en Kiev, Járkov, Sumi, Mikolaiv y Dnipro, ha instado a proteger a los civiles, así como a cesar "de inmediato" los ataques contra infraestructura civil, incluidas instalaciones humanitarias, zonas residenciales, escuelas y hospitales.

Las autoridades ucranianas han confirmado este mismo jueves la muerte de al menos siete personas, además de varios heridos más, como consecuencia de nuevos ataques nocturnos de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre varias partes del país.