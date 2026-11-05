Schumer proclama la victoria demócrata en el Senado y avisa a Trump de que el nuevo Congreso "frenará el caos"

Archivo - El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, se reúne con los periodistas en el Capitolio, en Washington DC. - Andrew Thomas / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de la bancada demócrata en la Cámara Alta de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha celebrado el vuelco electoral obtenido por su formación en las elecciones de medio mandato, proclamando que "el alivio está en camino" para los ciudadanos y advirtiendo al presidente Donald Trump de que la nueva mayoría utilizará todas las herramientas legislativas e investigadoras para fiscalizar al Ejecutivo.

"Contra todo pronóstico, los demócratas hemos ganado el Senado, y tenemos cinco palabras para el pueblo estadounidense: el alivio está en camino", ha arrancado Schumer durante una rueda de prensa tras confirmarse que su partido controlará ambas cámaras del Congreso. El veterano senador neoyorquino ha calificado los resultados como una "reordenación generacional del mapa del Senado" que tendrá enormes consecuencias históricas tras vencer en estados tradicionalmente conservadores como Kansas o Texas.

Schumer ha desgranado los tres pilares que, a su juicio, explican la victoria y guiarán la acción de la nueva mayoría: la reducción del coste de la vida --especialmente la gasolina, los alimentos y la luz--, el combate contra la corrupción de la Administración republicana y el fin del "caos" exterior e interior. En este sentido, ha exigido el fin de las operaciones bélicas en Irán, señalando que "los estadounidenses no saben por qué demonios estamos luchando allí", y ha sugerido el uso del poder presupuestario del Congreso como vía para forzar el fin del conflicto.

Asimismo, el dirigente demócrata ha enviado una advertencia directa a la Casa Blanca ante la amenaza de vetos presidenciales, garantizando que el nuevo Senado iniciará investigaciones, acudirá a los tribunales y enredará a Trump "en una maraña de obstáculos legislativos" siempre que desafíe la ley o la voluntad popular.

"Los días de un Senado sumiso ante Trump se han terminado", ha explicado, subrayando que la gente no les ha otorgado la mayoría para hacer lo que quieran, "sino para hacer lo que el pueblo americano quiere". "Los republicanos tuvieron esa oportunidad hace dos años y la desperdiciaron por completo", ha rematado.