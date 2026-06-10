El secretario de Defensa de EEUU realizará hoy una visita a la base de Guantánamo en plenas tensiones con Cuba

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante un acto en mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza - Pool via CNP

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizará este miércoles un viaje a la base militar de Guantánamo, en Cuba, en medio del aumento de las tensiones y el refuerzo del bloqueo estadounidense contra la isla desde principios de año, lo que ha provocado un ahondamiento de la crisis en Cuba.

El Pentágono ha especificado en un breve comunicado que Hegseth viajará durante la jornada a la bahía de Guantánamo y a Tampa, en el estado de Florida, para "interactuar con tropas" desplegadas en la base en la isla e integrantes del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), dedicado de las operaciones en Oriente Próximo.

El desplazamiento tendrá lugar en medio del endurecimiento de la presión estadounidense a Cuba, incluido un bloqueo petrolero desde principios de enero, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento, especialmente después de perder el suministro desde Venezuela a principios de año tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Asimismo, Estados Unidos ha incrementado sus sanciones, incluidas medidas la semana pasada contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otras cuatro personas --entre las que figura su predecesor, Raúl Castro--, así como contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

Ante esta situación, Naciones Unidas alertó la semana pasada del "deterioro de las condiciones humanitarias" en Cuba a causa del impacto "combinado" de la crisis energética en la isla por el bloqueo y las sanciones, así como por los últimos desastres naturales en territorio cubano, con impactos "en todos los servicios básicos" a la población.