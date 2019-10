El secretario de Energía de EEUU reconoce que facilitó el contacto entre Trump y Zelenski pero no vio delito

Publicado 18/10/2019 18:02:39 CET

NUEVA YORK, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, ha reconocido que "presionó" al mandatario norteamericano, Donald Trump, para que se pusiera en contacto con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el origen del escándalo de llamadas entre ambos líderes sobre una supuesta investigación al hijo del posible rival demócrata de Trump en las elecciones de 2020, el ex vicepresidente Joe Biden, aunque ha matizado que nunca percibió indicio de delito en las conversaciones.

Perry, que este pasado jueves anunció su dimisión a finales de año, es considerado como uno de enlaces más importantes entre la Casa Blanca y el Gobierno ucraniano. Desde esa perspectiva, ha asegurado que en ningún momento el presidente Trump chantajeó a Ucrania para que investigara los negocios allí del hijo de Biden, Hunter, y que en su lugar se trataba todo de una iniciativa anticorrupción general.

"Aquí no hubo ningún tipo de 'quid pro quo' (una cosa por otra). Nadie dijo a los ucranianos 'Os cortamos el dinero si no investigáis a Joe Biden y a su hijo'. Jamás he escuchado algo así, en ninguna parte", ha explicado Perry en declaraciones a Fox News.

La figura del secretario de Energía ha quedado especialmente en entredicho después de que, el mes pasado, fuentes de la web Axios le señalaran como el responsable directo de convencer a Trump para que realizara la infame llamada al presidente ucraniano y que, precisamente por ello, podría convertirse en víctima propiciatoria del presidente norteamericano si el escándalo terminaba saltando por los aires.

Perry ha reconocido que, efectivamente, fue él quien recomendó a Trump que llamara al presidente ucraniano. "Le presioné (a Trump) porque estaba convencido de que Zelenski y su gente intentaban combatir de verdad contra la corrupción y desvincularse del gas ruso", ha reconocido en la entrevista, donde ha mantenido que su relación con Trump sigue siendo fantástica.

El secretario ha guardado silencio, por otro lado, en lo que se refiere a la citación que le ha mandado esta semana al Congreso en el marco de las investigaciones a Trump con vistas a un posible juicio político contra el presidente. Perry tiene hasta esta medianoche como fecha límite para aceptarla.