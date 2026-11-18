El secretario en funciones de la Armada de EEUU, Hung Cao, comparece ante el Senado en una audiencia de confirmación tras ser elegido por el presidente Donald Trump para ocupar su cargo como titular - Michael Brochstein / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario en funciones de la Armada de Estados Unidos, Hung Cao, ha afirmado este martes ante el Senado que "muchas de las municiones" empleadas por las fuerzas norteamericanas en su campaña militar contra Irán "estaban caducadas".

"Muchas de las municiones que usamos en (la operación) Furia Épica, de hecho, las pudimos recodificar", ha declarado en una audiencia ante los miembros de la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado en la que ha explicado que tenían los códigos "'echo' y 'foxtrot', lo que significa que habían caducado".

De cualquier modo, el elegido por el presidente Donald Trump para asumir como titular la Secretaría de la Armada ha restado importancia a este hecho, anotando que procede "de una familia humilde" y que "el pan (y) cosas como el pan no caducan". "Solo hay que humedecerlo un poco y meterlo en el microondas durante 15 segundos, y ya está listo", ha propuesto como símil a la recodificación de los proyectiles expirados.

Cao se ha explicado de este modo durante una tensa audiencia de confirmación que se ha prolongado durante dos horas y media y en la que los senadores han querido abordar con él los intentos de suicidio de marineros a bordo de buques de la Armada --en particular, los ocho registrados a bordo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln' tras un despliegue récord de cerca de diez meses en Oriente Próximo--, la guerra de Estados Unidos contra Irán y la falta de avances en la construcción naval.

El secretario interino --cuya nominación requiere una exención del Congreso por no haber transcurrido siete años fuera del servicio activo-- ha prometido que, de ser confirmado, está dispuesto a colaborar con todos los senadores para implementar cambios "necesarios" centrados en tres prioridades: "Cuidar a nuestros marineros e infantes de marina, impulsar las iniciativas de construcción naval y defender nuestra nación", según ha recogido el portal de noticias The Hill.

PROMETE REUNIRSE CON AMBOS PARTIDOS Y NO SOLO CON EL REPUBLICANO

Por otra parte, senadores tanto republicanos como demócratas han criticado duramente al Pentágono por celebrar algunas sesiones informativas clasificadas exclusivamente con republicanos. El republicano por Dakota del Sur Mike Rounds ha asegurado que esta situación se ha dado en "múltiples ocasiones" este año, afeando que resulta difícil conseguir apoyo bipartidista para el presupuesto del Pentágono cuando los congresistas demócratas ni siquiera pueden estar presentes en la sala. En este sentido, Rounds ha pedido a Cao que se comprometa a que ambos partidos estén presentes en futuras sesiones informativas.

Las frustraciones también han procedido de los senadores demócratas, como la neoyorquina Kirsten Gillibrand, que se ha mostrado "profundamente" preocupada por la citada tendencia a efectuar "sesiones informativas sobre nuestra seguridad nacional, celebradas en entornos clasificados y a las que solo asisten republicanos, a las que no se invita a los demócratas". "Eso tiene que acabar hoy mismo", ha reclamado.

En la misma línea, su compañero de partido y senador por Virginia Tim Kaine ha señalado las dificultades que ha tenido la Comisión para obtener información oportuna del Pentágono en los últimos dos años. "Usted llega a la audiencia bajo una cierta sombra, ajena a su voluntad, porque creo que muchos de los presentes en la tribuna, de ambos partidos, no han estado satisfechos con la capacidad de respuesta del Pentágono ante las solicitudes de información", ha afirmado dirigiéndose a Hung Cao.

En respuesta a las reclamaciones de los senadores, el aspirante a titular de la Armada ha prometido reunirse con congresistas tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata: "Si se confirma mi nombramiento, lo haré. Me comprometo a ser abierto y honesto con todo el Senado y el Congreso", ha aclarado, antes de subrayar que "la defensa nacional no es una cuestión partidista", sino "bipartidista".