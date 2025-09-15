Secuestrados 40 fieles en un ataque a una mezquita en el noroeste de Nigeria

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de hombres armados ha secuestrado este lunes a alrededor de 40 fieles musulmanes durante las oraciones de esta madrugada en la mezquita de una localidad en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, a pesar de las iniciativas de paz en curso en la región.

El ataque ha tenido lugar sobre las 5.30 horas (hora local), cuando los asaltantes rodearon la mezquita y se llevaron a los fieles a punta de pistola hasta una zona boscosa, según fuentes locales recogidas por el diario 'Vanguard'.

Este incidente tiene lugar después de que este fin de semana las comunidades afectadas en Katsina iniciaran conversaciones de paz con representantes de bandidos. Estos últimos, informa 'Premium Times', accedieron a detener los ataques a las aldeas, permitir el paso seguro de agricultores y liberar a las personas secuestradas.

Cabe mencionar que a mediados de agosto trece personas murieron en un ataque armado contra fieles que se encontraban en una mezquita en el mismo estado, aunque entonces fue en la aldea de Unguwan Mantau, en el área de gobierno local de Malumfashi.

Los "bandidos" son grupos caracterizados por su violencia y su movilidad. Su actividad se basa principalmente en el secuestro pero habitualmente también suelen perpetrar masacres para aterrorizar a la población. El Gobierno nigeriano ha designado a estas organizaciones como "grupos terroristas" para facilitar la intervención del Ejército, en especial en las zonas más remotas del país.