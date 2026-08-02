La segunda fase de elecciones en la Cachemira paquistaní termina entre nuevas acusaciones de fraude

Protestas por las elecciones en la Cachemira paquistaní, en imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Hussain Ali

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de las conflictivas locales en la Cachemira paquistaní ha terminado este domingo en medio de nuevas acusaciones de fraude entre sus dos fuerzas más votadas: el partido del Gobierno, la Liga Musulmana de Pakistán (N), que encabeza los resultados, y el opositor Partido Popular de Pakistán (PPP), pero de momento sin la violencia extrema que caracterizó la primera ronda y dejó, según grupos cachemires, más de 30 muertos por la represión de las fuerzas de seguridad.

Las tensiones en la parte de Cachemira administrada por Pakistán, y que la vecina India describe como territorio ocupado por Islamabad, llevan existiendo desde hace décadas pero han vuelto a aflorar de un tiempo a esta parte porque grupos locales han aprovechado los prolegómenos electorales para acusar al Gobierno paquistaní de mantener una política de marginación y abandono económico caracterizada por ser uno de los principales epicentros energéticos del país.

Además, el principal movimiento de protesta de la región, el Comité Conjunto de Acción Popular (JAAC), quien ha dado el balance de muertos en la primera ronda del 27 de junio, fue prohibido por el Gobierno regional el mes anterior. Amnistía Internacional ha exigido una investigación transparente sobre lo ocurrido mientras los negocios locales han paralizado sus actividades durante la segunda votación y a la espera de lo que pueda ocurrir en la tercera fase del 10 de agosto.

La Liga Musulmana de Pakistán-N ganó nueve de los 13 escaños en juego durante la primera fase y ahora se ha hecho con aproximadamente una decena de los 14 en disputa este domingo, según los datos a pie de urna recogidos por GEO TV. El PPP que lidera Bilawal Bhutto ha denunciado fraude electoral masivo y Bhutto ha saltado a las redes sociales para acusar a elementos extremistas a sueldo de su rival de abrir fuego contra los trabajadores electorales de su partido.

Hay constancia de un hombre muerto en la capital regional, Muzaffarabad. El Gobierno paquistaní ha asegurado que sufrió un paro cardíaco mientras intentaba deshacer una pelea entre simpatizantes de ambos partidos y no murió a consecuencia de ningún disparo, como anunció en un primer momento el PPP.

Como viene siendo habitual, el principal partido opositor de Pakistán, el Movimiento por la Justicia de Pakistán que lidera el encarcelado ex primer ministro Imran Jan, se ha negado a participar en estos comicios al alegar que iban a ser escenario de un fraude electoral cantado por parte de la Liga Musulmana de Pakistán (N) que fundó la némesis de Jan, el ex primer ministro Nawaz Sharif.