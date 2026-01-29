Seis detenidos en Turquía acusados de espiar para Irán

Archivo - La bandera de Turquía, en la ciudad de Estambul. - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han detenido a seis personas, cinco de ellos de nacionalidad turca, relacionados con una trama de inteligencia relacionada con la Guardia Revolucionaria iraní, por la cual los acusados pasaban información a los servicios de espionaje de Teherán.

Según informa el diario turco 'Hurriyet', las detenciones se han producido en una serie de operaciones coordinadas en las provincias de Estambul, Ankara, Van, Samsun y Yalova, después de las investigaciones de la Inteligencia turca. Cinco de los detenidos son turcos, mientras que una de las personas es de nacionalidad iraní.

La Fiscalía turca acusa al grupo de estar en contacto con miembros de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán y de recopilar información de bases militares y puntos estratégicos dentro del país. En este sentido, sospechan de que realizaron tareas de reconocimientos en bases aéreas clave como la de Incirlik, en Adana, y estaban implicados en el envío de drones a través de Turquía a terceros países.

Esta información de inteligencia se transfería, supuestamente, a la los servicios de inteligencia iraníes.