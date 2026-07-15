Seis mujeres denuncian a Gérald Marie, exdirector de la agencia de modelos Elite, por violación y trata

Bandera de Francia - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seis mujeres han presentado este miércoles una demanda civil en un tribunal de París contra Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agencia de modelos Elite y quien trabajó en colaboración con su empresa matriz estadounidense, por violación y trata de personas.

Según ha informado el diario 'Le Parisien', el abogado de las seis mujeres ha presentado la denuncia contra Marie --quien en la última década estuvo al frente de la agencia de modelos francesa Oui Management-- ante un tribunal en París.

La Fiscalía de París ya abrió en septiembre de 2020 una investigación judicial contra Marie en otro caso por presunta violación y agresión sexual contra menores tras cuatro denuncias de mujeres por hechos que presuntamente ocurrieron a lo largo de los años 80 y 90. Entonces él negó todas las acusaciones realizadas en su contra.

Entre ellas, se encontraba la experiodista de la cadena BBC Lisa Brinkworth, quien aseguró haber sido agredida en Milán en 1998 durante una cena con ejecutivos de Elite mientras trabajaba de forma encubierta en una investigación para realizar un documental sobre violaciones sexuales en el mundo de la moda.

El caso fue desestimado en septiembre de 2023 por haber prescrito los presuntos delitos. Carré Otis, otra de las demandantes, presentó otra demanda contra Marie ante un tribunal de Nueva York tras denunciar haber sido agredida sexualmente en repetidas ocasiones por el exdirector de Elite cuando era menor y tenía 17 años.

En marzo de 2026, unas quince mujeres de distintas nacionalidades, incluyendo Brinkworth, afirmaron que podían aportar información judicial relevante y correos electrónicos que apuntan a la colaboración entre Marie y el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En esa red de contactos internacional relacionada con Epstein estaría también involucrado Jean-Luc Brunel, un agente de modelos que cofundó la agencia Karin Models y que fue acusado de distintos cargos, entre ellos violación de menores.

Brunel, señalado por Virginia Giuffre por haberla forzado a mantener relaciones cuando tenía 16 años, se quitó la vida en prisión en 2022 mientras esperaba a ser juzgado. Según las acusaciones era el encargado de reclutar mujeres con fines sexuales para las fiestas de Epstein, muchas de las cuales menores.