La selección serbia cuelga en el vestuario una bandera contra la independencia de Kosovo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección de fútbol de Serbia colgó el jueves en su vestuario del estadio Icónico de Lusail una bandera con el contorno del territorio de Kosovo, con los colores nacionales serbios y el lema 'No rendirse'.

Serbia, que se enfrentó en su partido inaugural del Mundial de fútbol de Qatar ante la selección brasileña, habría colocado esta bandera en las taquillas del vestuario, según se observa en una imagen difundida en redes sociales y de la que medios serbios se han hecho eco.

The @FFK_KS is a full member of @FIFAcom.



Serbia's chauvinistic rhetoric against the Rep.of Kosova through sport, and within official facilities is an aggressive act against human and sportsmanship values, and must be condemned.



Taking no measures is a loud act in itself. pic.twitter.com/XbFPxXTmGP