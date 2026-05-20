Senado de EEUU aprueba una resolución para limitar los poderes de guerra de Trump y retirar tropas de la guerra de Irán

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), hablando en una conferencia de prensa en el Capitolio de Estados Unidos en Washington - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este martes por primera vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente del país, Donald Trump, y potencialmente retirar a las tropas norteamericanas de la guerra contra Irán, después de que cuatro republicanos hayan roto filas para votar con la bancada opositora, que ha visto avanzar el texto en la Cámara Alta tras siete intentos fallidos.

Los senadores han aprobado la moción con 50 votos a favor y 57 en contra. Entre los primeros se encuentran los republicanos Bill Cassidy, de Luisiana; Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska, y Rand Paul, de Kentucky. En cambio, el demócrata John Fetterman ha votado en contra de la resolución.

En los casos de la mayoría de estos cinco congresistas, el sentido de su voto ha sido el previsto; no así el de Cassidy, que es la primera vez que apoya una resolución sobre poderes bélicos. Su decisión, además, ha llegado días después de que no lograra el apoyo suficiente para pasar a la segunda vuelta en las primarias republicanas al Senado de Luisiana, donde Trump respaldó a uno de sus oponentes.

Asimismo, otros tres senadores republicanos --John Cornyn, de Texas; Tommy Tuberville, de Alabama, y Thom Tillis, de Carolina del Norte-- no han votado, inclinando la balanza a favor de los demócratas por primera vez desde que comenzaron a presentar resoluciones sobre poderes de guerra relacionadas con Irán.

"Voto a voto, los demócratas están rompiendo el muro de silencio republicano sobre la guerra ilegal de Trump", ha destacado el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, en declaraciones recogidas por la cadena CBS tras el avance de la medida. "Hoy se ha demostrado que nuestra presión está dando resultado: los republicanos están empezando a ceder y el impulso para frenarlo está creciendo", ha agregado antes de advertir que en su bancada no van a "bajar la guardia".

La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, ordenaría al presidente "retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Irán, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar".

Con todo, la votación ha marcado apenas un primer paso en el Senado, ya que, incluso si también la Cámara de Representantes aprobara la resolución, se esperaría que Trump la vetara.