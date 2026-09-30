El Senado de EEUU rechaza votar una resolución acerca de la violencia en Cisjordania tras el último ataque de colonos

Archivo - Palestinos inspeccionan vehículos quemados después de que colonos israelíes atacaran viviendas, incendiaran tres vehículos y dañaran líneas eléctricas entre las aldeas de Jalud y Tilfit, cerca de Nablus, en la Cisjordania - Mohammed Nasser / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha bloqueado gracias a los miembros del Partido Republicano la propuesta de la oposición demócrata de someter a votación una resolución que obligaría a la Administración de Donald Trump a presentar un informe sobre la violencia y las violaciones de Derechos Humanos que ocurren en Cisjordania, después de que más de un centenar de colonos israelíes asaltaran la aldea de Jalud para impedir el regreso de una familia.

Un total de 51 senadores se han posicionado en contra de esa votación, todos republicanos a excepción del demócrata y frecuente elemento discordante de su partido John Fetterman. En frente han estado 47 senadores, incluidos 46 demócratas y el republicano Rand Paul, que también acostumbra a abandonar la tónica de su formación, especialmente en cuestiones de política exterior.

Chris Van Hollen, que impulsó la medida junto a sus pares Bernie Sanders y Tim Kaine, ha recordado antes de la votación en el pleno que "en poco más de cuatro años, nueve ciudadanos estadounidenses han muerto en Cisjordania a manos de colonos israelíes violentos o miembros de las fuerzas de seguridad israelíes, y no ha habido rendición de cuentas alguna", según ha recogido el portal de noticias The Hill. "Ya es hora de que saquemos a la luz estas muertes y todos los abusos contra los Derechos Humanos que se producen en Cisjordania para obtener respuestas", ha reivindicado.

Kaine, por su parte, ha denunciado que "la situación en Cisjordania es bastante grave", apuntando que aun "basándose solamente en medios de comunicación israelíes o en organizaciones de Derechos Humanos israelíes, ha habido casos públicos significativos de ataques contra comunidades palestinas en Cisjordania que no han conllevado ninguna rendición de cuentas".

A su vez, Sanders ha reclamado que "Estados Unidos no puede seguir financiando esta violencia y mirando hacia otro lado, ya sea en Gaza o en Cisjordania". "Es hora de poner fin a nuestra complicidad", ha zanjado.

La propuesta ha sido sometida a proceso parlamentario al calor del ataque de un centenar de colonos israelíes contra la localidad de Jalud, en el norte de Cisjordania, que ha llegado a ser condenado por las autoridades de Israel, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si bien éste, pese a las cifras de asaltantes, ha achacado lo ocurrido a "un puñado de alborotadores que no representan a los colonos que respetan la ley".

Pese a la decisión por mayoría republicana del Senado, un portavoz del Departamento de Estado de la Administración Trump ha declarado a CNN que en la cartera están "al corriente" de las noticias que han circulado acerca de lo ocurrido en Jalud y que "mantienen un diálogo constante con sus socios sobre cómo mejorar la estabilidad y la seguridad en Cisjordania".

"Condenamos la violencia criminal por parte de cualquier grupo en Cisjordania y apoyamos que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que se exija la responsabilidad legal y que se apliquen los procesos judiciales correspondientes a los responsables", ha añadido el portavoz en una declaración notablemente semejante a la compartida con Europa Press por el propio Departamento tras el ataque de colonos israelíes contra cuatro miembros de un equipo de la televisión estadounidense NBC News y una palestina en la misma Jalud a finales de agosto.