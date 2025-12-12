El Senado de Indiana rechaza el mapa electoral de Trump gracias a los republicanos

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Indiana ha rechazado este jueves una nueva redistribución de distritos electorales diseñada por los republicanos, cuya mayoría ha sido determinante en la votación, lo que supone un revés político para el impulsor del proyecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La propuesta del mandatario estadounidense ha fracasado estrepitosamente al obtener tan sólo el apoyo de 19 senadores frente a 31, con 21 republicanos sumándose a diez demócratas para su oposición.

El rechazo a un nuevo mapa electoral en Indiana supone un golpe para el inquilino de la Casa Blanca, quien ha insistido en varias ocasiones a los legisladores de su partido, incluido al líder del Senado estatal de Indiana, Rodric Bray, para que apoyen la medida. "Rod Bray y sus amigos no estarán mucho tiempo en la política, y haré todo lo posible para asegurarme de que no vuelvan a perjudicar al Partido Republicano ni a nuestro país", ha declarado en su cuenta de Truth Social.

Bray es precisamente uno de los republicanos que ha votado en contra de la iniciativa y que no concurrirá a las próximas elecciones de 2026, según recoge la cadena estadounidense NBC News.

En cambio, los republicanos de Texas, Misuri y Carolina del Norte han aprobado nuevos mapas para favorecer aún más al partido, mientras que otros en estados como Florida podrían unirse pronto a un proyecto que pretende apuntalar la estrecha mayoría de la formación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.