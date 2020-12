El Senado de México aprueba una reforma para limitar las competencias de los agentes del FBI o de la DEA

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Senado de México ha aprobado este miércoles reformar su ley de Seguridad Nacional para limitar en el territorio las competencias de los agentes extranjeros, de agencias como la DEA o el FBI, quienes "únicamente" desarrollarán "actividades de enlace" para intercambiar información con las autoridades mexicanas.

La propuesta, una iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido aprobada finalmente con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, en medio de las críticas de la oposición, que han calificado la medida de "berrinche" a causa de la reciente detención en suelo estadounidense del exministro de Defensa Salvador Cienfuegos.

Así, el texto decreta que las agencias extranjeras deberán operar en México bajo un tiempo definido y previa autorización, del mismo modo que están obligadas a hacer partícipes a las autoridades mexicanas de la información que recaben en el ejercicio de sus funciones, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

A su vez, la reforma da cabida a la posibilidad de que los agentes extranjeros puedan ser sancionados penalmente bajo el marco jurídico mexicano, ya que no tendrán "ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones", así como por infringir las disposiciones normativas que les prohíben el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades de México.

"Hemos dejado pasar más de cien años sin regular la actividad de agentes extranjeros. ¿Cuántos hay? No sabemos. ¿Cuántos entran? No sabemos. ¿Qué tareas desempeñan? No hubo un presidente que se atreviera a proponer un ordenamiento jurídico como éste", ha argumentado el coordinador del oficialista Morena, Ricardo Monreal.

"Si el presidente se atrevió a proponer una regulación deberíamos aplaudirle y decirle: es usted un hombre digno que esta defendiendo lo que nunca se ha hecho", ha expresado en relación a López Obrador.

UN "BERRINCHE" POR LA DETENCIÓN DE CIENFUEGOS

Sin embargo, desde la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) han calificado la iniciativa del presidente mexicano de "berrinche" y han asegurado que tendrá un "impacto negativo", puesto que "ahorcará" tanto la colaboración "que no se va a dar", ha informado el diario mexicano 'Milenio'.

"Esta reforma va a tener un impacto negativo. Están creando un súper Ministerio de Exteriores. ¿Por qué Asuntos Exteriores se va a encargar de la seguridad nacional? (...) Cómo se les ocurre que es correcto que toda la información de seguridad nacional la va a concentrar un área que ni siquiera tiene control de confianza", ha expresado el diputado Damián Zepeda.

En esa línea ha argumentado su compañera de partido, Guadalupe Murguía, para quien la medida "no tiene ventajas claras, no es útil para inhibir prácticas ilegítimas de agentes extranjeros en el país", y además, pronostica "es muy posible que se corte el intercambio de información y cooperación entre los dos países en materia de delincuencia y crimen organizado".

DETENCIÓN DE CIENFUEGOS

El pasado 15 de octubre, el general Cienfuegos, quien se desempeñó como ministro de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenido en Los Ángeles, California, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

Bajo la 'Operación Padrino' del Departamento para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, los agentes estadounidenses han dicho haber hallado indicios y testimonios de la relación de Cienfuegos con el que fuera director de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, imputado actualmente por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

Se trata de la primera vez en la historia de México que un exministro de Defensa es detenido por su supuesta relación con grupos delictivos vinculados al narcotráfico, ya sea en territorio estadounidense o en suelo mexicano.