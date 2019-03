El senador que asoció inmigración con la matanza de Christchurch se pelea con un joven tras recibir un huevazo

Actualizado 16/03/2019 9:20:16 CET

SÍDNEY, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador australiano Fraser Anning, quien asoció la masacre de este jueves en las mezquitas de Christchurch, que se saldaron con la muerte de 49 personas, con la llegada de musulmanes al país, se ha enfrentado a puñetazos con un joven de 17 años que le acababa de propinar un huevazo durante una comparecencia ante los medios.

Anning, que el pasado mes de agosto utilizó el término "solución final" para pedir la reactivación de una política de inmigración restrictiva de 'Australia Blanca', declaró tras el atentado que "la verdadera causa del derramamiento de sangre en las calles de Nueva Zelanda hoy es el programa de inmigración que permitió a los fanáticos musulmanes emigrar en un primer momento".

Este sábado, mientras Anning hablaba con los medios de comunicación en Melbourne, el joven, de 17 años y que ya ha sido puesto en libertad por la Policía del estado de Victoria, le rompió un huevo en la cabeza. Anning, inmediatamente, le propinó un bofetón y ambos se enzarzaron en un altercado.

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X