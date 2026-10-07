El senador Chris Murphy denuncia que el Pentágono le ha prohibido acceder a bases militares de EEUU en Oriente Próximo

Archivo - El senador estadounidense Chris Murphy interviene en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington DC. - Michael Brochstein / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador estadounidense Chris Murphy ha denunciado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, bajo las órdenes del secretario Pete Hegseth, le ha denegado el acceso a las instalaciones militares norteamericanas en el golfo Pérsico, así como cualquier reunión con altos mandos en la región, una medida que ha calificado de "sin precedentes" en sus 20 años de trayectoria en el Congreso.

A través de un vídeo y varios mensajes publicados en redes sociales, el legislador demócrata por el estado de Connecticut ha explicado que durante su reciente viaje a Oriente Próximo se le ha prohibido la entrada a infraestructuras estadounidenses clave como la base aérea de Al Udeid, en Qatar. Asimismo, ha señalado que el veto se extendió a la propia embajada estadounidense, donde se le denegó una sesión informativa militar alegando que los líderes militares tenían prohibido hablar con él, lo que, según Murphy, demuestra que la directiva no responde a motivos de seguridad.

El senador ha enmarcado este bloqueo en una "campaña deliberada y coordinada" por parte del jefe del Pentágono para "encubrir el alcance de los daños y el verdadero coste" del conflicto que "está fuera de control". "El secretario Hegseth está intentando ocultar a los miembros del Congreso y al público estadounidense las verdaderas consecuencias de la guerra, que probablemente ascienden a miles de millones de dólares", ha aseverado Murphy, recordando que el poder legislativo tiene el derecho de supervisar las acciones militares en el extranjero, dado que es el Congreso quien aprueba su financiación.

Según la información aportada por el senador, esta directiva de opacidad en el teatro de operaciones se está aplicando de manera generalizada tanto a legisladores demócratas como republicanos. Como contraste, Murphy ha agradecido públicamente la labor del Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, asegurando que esta cartera diplomática sí está apoyando los viajes oficiales a la región y "respetando la supervisión del Congreso", desmarcándose así de las políticas impuestas desde el Pentágono.

Durante este viaje, Murphy, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, se ha reunido con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, entre otros.