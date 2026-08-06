Senadores republicanos declaran en desacato a Fauci por no testificar sobre el origen de la COVID-19

El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas estadounidense Anthony Fauci ante una comisión en el Senado - Europa Press/Contacto/Allison Bailey

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de senadores republicanos ha votado a favor este jueves de declarar en desacato al Congreso al exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas Anthony Fauci por negarse a responder preguntas sobre los orígenes de la COVID-19 durante una audiencia el pasado miércoles en una comisión del Senado.

"Aprobada por los republicanos en nombre de los millones de estadounidenses y sus familias que aún se ven afectados años después de la pandemia de la COVID-19, la resolución para declarar a Anthony Fauci en desacato al Congreso ha sido aprobada por la comisión del Senado de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales con un voto de 8-5", ha señalado su presidente, Rand Paul, en redes sociales.

Paul citó formalmente a declarar a Fauci tras acusarle de mentir sobre los orígenes del coronavirus en el marco de la postura defendida por la Administración Trump de que la COVID-19 se originó tras una fuga de laboratorio en la ciudad china de Wuhan.

El abogado del científico, David Schertler, ha calificado la votación en la comisión del Senado como "una burda maniobra política destinada a castigar a Fauci por ejercer sus derechos constitucionales". "Carece de fundamento y tiene motivaciones políticas", ha argüido, según ha recogido NBC News.

Fauci aseguró durante la audiencia en la que se negó a contestar a una serie de preguntas de los republicanos --tras invocar la Quinta Enmienda de la Constitución-- que Paul ha llevado a cabo desde hace meses una persecución en su contra, especialmente debido a que difundió una serie de agendas personales que contenían detalles sobre sus encuentros, sus conclusiones sobre el virus o cuestiones relativas a la gestión de la pandemia.

El científico fue indultado por el expresidente Joe Biden poco antes de dejar el cargo para evitar futuras investigaciones en su contra en el marco de las teorías de la conspiración apoyadas por el presidente, Donald Trump, sobre el origen de la COVID-19, llegando a calificarlo como "virus de China", en alusión a su posible origen en un laboratorio en Wuhan.

Paul ha criticado de forma reiterada a Fauci, acusándole incluso de instruir al personal del Instituto a comunicarse a través de canales privados para evitar registros públicos sobre la gestión del virus, extremo que el científico siempre ha negado, catalogando de "cruzada" las acusaciones en su contra.