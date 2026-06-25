El Servicio Geológico de EEUU estima en miles los muertos por el doble terremoto en Venezuela

Miembros de los equipos de emergencias trabajan para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela. - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha estimado en miles las víctimas mortales que dejaría el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, respectivamente, ocurrido en el noroeste de Venezuela y seguido de una veintena de réplicas.

El primer balance de muertos ofrecido por las autoridades venezolanas fija en 32 los muertos y en más de 700 los heridos por los fuertes temblores registrados en Venezuela, si bien este cálculo no incluye las cifras del estado de La Guaira, el lugar más afectado y que ha sido descrito como "zona de desastre".

De esta forma, el servicio norteamericano ha indicado que "es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado". En su última actualización ofrece una gráfica sobre la previsión de fallecidos, situando en más de 92% de probabilidad de que el balance por el desastre rebase el millar de muertos.

El análisis del doble seísmo registrado la tarde de este miércoles en Venezuela, medianoche en España, es que más de 2,3 millones de venezolanos estuvieron expuestos a un temblor "muy fuerte", mientras que 400.000 se encontraban en zonas con una sacudida "severa" y 29.000 se expusieron a una "violenta".

Las ciudades más expuestas al doble terremoto son Puerto Cabello, con más de 200.000 habitantes, y Catia La Mar, con una población superior a 660.000 personas.

En general, el USGS sostiene que la población de las regiones afectadas vive en "edificios vulnerables a los temblores sísmicos", "aunque también hay edificios resistentes". "Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe".

Sobre la previsión de daños económicos, las autoridades estadounidenses avanzan que serán cuantiosas y cifran que las pérdidas económicas ascienden a entre el 1% y el 7% del PIB del país.

El doble seísmo ha tenido lugar en el estado de Yaracuy, con un terremoto "precursor" de magnitud 7,2, con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual que ha antecedido al "sismo principal" de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.