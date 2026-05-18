Seúl integra la "coexistencia pacífica" en su postura frente a Corea del Norte y reduce su política de "presión"

Archivo - Varios vehículos militares de Corea del Sur cruzan un puente cerca de la frontera con Corea del Norte. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han apostado este lunes por modificar su política exterior e introducir en su Libro Blanco la idea de una "coexistencia pacífica" con Corea del Norte, en vez de la "presión" y "confrontación" que este documento reflejaba anteriormente.

El Ministerio de Unificación ha indicado que el informe, que expone a fondo el tema y propone soluciones, pone de manifiesto un "cambio" en el tono utilizado por el Gobierno actual frente a su predecesor, y ha afirmado que las autoridades buscan un mayor acercamiento con Pyongyang para reducir la tensión en la península de Corea.

El documento, emitido de forma anual, muestra esta nueva iniciativa de mano del presidente Lee Jae Myung, con la que busca la "reparación" de las relaciones intercoreanas para crear una "confianza mutua" entre los dos países, que siguen técnicamente en guerra dado que no han firmado un tratado de paz desde que finalizó el conflicto en 1953.

Este nuevo texto refleja tres puntos principales: el respeto de Seúl por el sistema norcoreano, la renuncia a la idea de lograr la unificación y el compromiso con acciones que no sean hostiles.

Teniendo en cuenta estos tres principios, el Gobierno ha resaltado que se trata de una política exterior que busca la "coexistencia pacífica y el crecimiento mutuo". Entre las medidas adoptadas recientemente por Corea del Sur se encuentran la retirada de los panfletos propagandísticos contrarios a Corea del Norte y de los altavoces situados en la frontera.

Este documento también apunta a la posibilidad de retomar el acuerdo militar intercoreano firmado por el expresidente Moon Jae In y el líder norcoreano, Kim Jong Un, en 2018 pero que posteriormente fue suspendido. No obstante, de momento las relaciones entre las partes se encuentran completamente estancadas.