Seúl y Tokio denuncian el ensayo de un posible misil balístico por parte de Pyongyang frente a su costa

Archivo - Se ha llevado a cabo recientemente en Corea del Sur un simulacro de lanzamiento del misil táctico tierra-tierra coreano (febrero 2025) - Defense Ministry / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur y Japón han denunciado este sábado el lanzamiento de "lo que podría ser un misil balístico" frente a su costa en un ataque al que acusan a Corea del Norte, según ha informado el Ministerio de Defensa nipón en un comunicado.

Según las autoridades surcoreanas, el misil ha sido lanzado desde la zona de Wonsan, ciudad portuaria ubicada al suroeste de Corea del Norte, a las 06.30 horas (hora local) de este sábado.

El Ministerio de Defensa japonés, por su parte, ha afirmado que el objeto caído en el mar "podría tratarse de un misil balístico", advirtiendo a que los barcos que navegan por la zona tomen precauciones.

"Se ha lanzado un objeto que podría ser un misil balístico desde Corea del Norte. El Ministerio proporcionará actualizaciones tan pronto como se disponga de más información", ha asegurado el Ministerio en un comunicado en sus redes sociales.

Asimismo, el ejército de Seúl ha anunciado que ha intensificado la vigilancia ante cualquier nueva prueba de misiles y que compartirá información de inteligencia con Estados Unidos y Japón. También ha asegurado que el Consejo de Seguridad Nacional ha convocado una reunión de emergencia para este sábado de modo que se pueda evaluar la situación tras el lanzamiento del misil.

Estos eventos se producen después de un cruce de declaraciones entre las autoridades políticas de Seúl y Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, tras la explosión de unas minas en la Zona Desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés), un suceso que se saldó con tres soldados surcoreanos heridos y del que Pyongyang se ha desvinculado con firmeza.

Kim tildó de "farsa" las conclusiones de Seúl sobre el incidente y advirtió de que Pyongyang responderá militarmente si las fuerzas surcoreanas intensifican sus acciones en la zona fronteriza y llegan a disparar contra sus efectivos.

Así las cosas, Kim acusó a los responsables militares de Corea del Sur de utilizar el incidente, ocurrido el pasado 21 de septiembre, para justificar nuevas medidas políticas y militares contra Pyongyang, al tiempo que denunció que Corea del Sur habría efectuado disparos a modo de advertencia a fin de disuadir a los soldados norcoreanos que participan en trabajos de construcción de barreras fronterizas.

La polémica y el posterior cruce de acusaciones ha estallado en un momento en el que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha acometido esfuerzos para impulsar un proceso de negociaciones con Corea del Norte para lograr un acuerdo de paz, dado que la guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio.