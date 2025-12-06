Al Shara acusa a Israel de exportar sus crisis a Siria y exige que se retire del suroeste del país

Archivo - El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara - Europa Press/Contacto/Syrian Arab News Agency ''SA

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha insistido en que Israel debe abandonar inmediatamente las posiciones que asumió a finales del año pasado en el suroeste de su país y dejar de "exportar sus crisis" con ánimo de expandir el conflicto en Oriente Próximo.

Desde que Israel decidiera invadir el territorio sirio más allá de la línea de separación de 1974, esgrimiendo motivos de seguridad por la guerra de Gaza, su ejército ha emprendido numerosos ataques como la última incursión de finales del mes pasado contra la localidad de Beit Yin, cerca de la capital, Damasco, una operación que se ha saldado con la muerte de más de una decena de civiles, según han denunciado las autoridades sirias.

Al Shara ha abordado esta cuestión en su comparecencia en el Foro Internacional de Doha que se celebra este fin de semana en la capital de Qatar, donde ha aprovechado para hacer balance de un año al frente del país, desde que la antigua formación yihadista que lideraba, Hayat Tahrir al Sham, culminara una ofensiva que expulsó del poder al presidente sirio Bashar al Assad, poniendo fin a medio siglo de dinastía familiar.

"Israel trabaja para exportar las crisis a otros países y escapar de las masacres que comete en la Franja de Gaza, justificándolo todo con preocupaciones de seguridad, mientras que Siria, desde su liberación, ha enviado mensajes positivos para establecer las bases de la estabilidad regional", ha indicado Al Shara antes de condenar los ataques y exigir la retirada del territorio.

"Estamos trabajando con países influyentes de todo el mundo para presionar a Israel para que se retire, y todos estos países aprueban nuestra exigencia", ha añadido antes de dar garantías de que su ejército está perfectamente capacitado para desarrollar tareas de protección.

Al Shara también ha insistido en que la suya es una "revolución desde la ética", caracterizada por "la amnistía y el indulto" hacia los antiguos líderes del país. "He luchado durante más de veinte años en múltiples frentes y no he atacado a ningún civil en ninguna batalla", ha manifestado sobre su pasado, cuando lideraba HTS y era conocido como Abu Mohamed al Golani, en ese momento bajo sanciones internacionales.

Finalmente, el presidente sirio ha querido apaciguar a los presentes sobre el largo proceso de transición política que ha anunciado para su país, hasta 2030, que ha despertado suspicacias ante la posibilidad de que se atrinchere en el poder.

"Este proceso necesita más tiempo debido a la naturaleza y las complejidades de la fase de transición", ha explicado Al Shara durante su comparecencia, recogida por la agencia oficial de noticias siria SANA, en la que recordó que la transición está regulada por una declaración constitucional de carácter temporal, más o menos concordante con los estándares internacionales.

"Durante estos años", ha prometido, "promulgaremos leyes que servirán para la redacción de una nueva constitución, referencia fundamental para el sistema de gobierno. Después de cuatro años, que a nadie le quepan dudas de que iremos a elecciones".