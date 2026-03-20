Al Shara asegura que trabaja para mantener a Siria "al margen" del conflicto en Oriente Próximo

Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha asegurado este viernes que las autoridades trabajan para mantener al país "al margen de todo conflicto", después de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

"Estamos calculando cuidadosamente nuestros pasos y trabajando para mantener a Siria alejada de cualquier conflicto, para que pueda continuar su camino de desarrollo y reconstrucción", ha manifestado en un discurso dado tras los rezos del Eid al Fitr con motivo del fin del mes de Ramadán.

Así, ha subrayado que "es importante recordar que Siria ha sido siempre un escenario de conflicto y lucha durante los últimos 15 años, e incluso antes". "Sin embargo, hoy disfruta de buenas relaciones con los países vecinos, tanto a nivel regional como internacional", ha explicado.

"Lo que está pasando ahora es un acontecimiento relevante y poco frecuente en la historia, no presenciado desde la Segunda Guerra Mundial", ha alertado, al tiempo que ha trasladado su "solidaridad total" a los países árabes de la región afectados por el conflicto, según ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Las palabras de Al Shara, quien llegó al poder tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes, llegan poco después de que Israel haya lanzado bombardeos contra posiciones de las fuerzas de seguridad en lo que describe como una respuesta a los nuevos enfrentamientos registrados en los últimos días entre las fuerzas de seguridad y milicianos drusos en Sueida.

Las autoridades sirias no han respondido por ahora a estos ataques, en medio del citado conflicto en Oriente Próximo debido a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles. Entre los fallecidos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y otros altos cargos políticos y de las fuerzas de seguridad.