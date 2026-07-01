Al Shara nombra a un tercio de los nuevos miembros del Parlamento de Siria, que celebrará el lunes su primera sesión

Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha completado este miércoles el proceso de formación del primer Parlamento tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, una vez designados los integrantes de su cuota de selección al organismo, que celebrará su primera sesión el 6 de julio.

Al Shara ha desvelado así los nombres de los últimos 70 parlamentarios --un tercio del organismo--, después de que los otros 140 fueran elegidos el año pasado a través de un sistema de colegios electorales, en medio de críticas por la falta de una votación directa y las amplias competencias otorgadas a la Presidencia.

El presidente del Alto Comité para las Elecciones de la Asamblea Popular, Mohamad Taha al Ahmad, ha señalado que la composición del Parlamento busca "reforzar la representación nacional y enriquecer el trabajo parlamentario a través de una combinación de experiencia diversa y experiencia profesional".

Así, ha destacado que las personas nombradas por Al Shara "reflejan el reconocimiento de los sacrificios realizados por los sirios", dado que "integra a familiares de los mártires, supervivientes a periodos de detención, supervivientes a ataques químicos, académicos, expertos, profesionales y líderes comunitarios", según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Al Ahmad ha hecho además hincapié en que esta lista "refuerza la representación de las mujeres en la legislativa", dado que 15 de los 70 nombres --el 21,4%-- de los nominados por Al Shara son mujeres. Asimismo, ha ensalzado que hay miembros de todas las provincias del país asiático, lo que refuerza la representatividad, a juicio de Damasco.

La formación del nuevo Parlamento ha acaparado durante los últimos meses el proceso de reforma política en Siria, entre promesas de Al Shara para aumentar la inclusividad en el país, si bien se han registrado críticas por el peso preponderante del mandatario, que llevó a nombrar al comité encargado de formar los colegios electorales que determinaron a los otros 140 parlamentarios.

Al Shara accedió al cargo tras la huida a Rusia de Al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hatay Tahrir al Sham (HTS), grupo encabezado por el actual mandatario, que desde entonces ha protagonizado un acercamiento a Occidente, que le ha sacado de la lista de yihadistas y ha retirado sanciones contra Damasco.