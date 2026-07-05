Sharif y Erdogan consolidan su alianza y reafirman su compromiso con la estabilidad en Irán

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (izquierda) y el presidente turco, Recep Tayipp Erdogan (derecha) - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, se ha reunido este sábado en Estambul con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para estrechar lazos económicos y de defensa entre ambas naciones, coincidiendo con el papel de mediador que Pakistán desempeña en las delicadas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

"Ha sido un gran placer y un honor reunirme hoy con mi querido hermano, el presidente Recep Tayyip Erdogan, en la histórica ciudad de Estambul (...) Su optimismo, innovación y espíritu emprendedor han reforzado mi convicción de que la asociación económica entre Pakistán y Turquía está entrando en una nueva y emocionante etapa bajo el liderazgo visionario del presidente Erdogan", ha informado el líder pakistaní en una publicación en sus redes sociales.

El primer ministro pakistaní, principal mediador en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, ha afirmado junto a Erdogan que ambos desean que "prevalezca en la región un clima de paz y seguridad". Por su parte, el presidente turco, ha agradecido a Sharif la "calma lograda con el acuerdo de Islamabad" con la que "el mundo entero ha podido tomar un profundo respiro", pero ha insistido en que sigue de cerca "las provocaciones" del Gobierno de Israel "destinadas a dinamitar el acuerdo".

De esta manera, el líder pakistaní ha afirmado que, junto a Erdogan, han revisado medidas concretas para aprovechar al máximo el potencial de su cooperación económica. Asimismo, ha añadido que la "buena voluntad mutua" ofrece "una oportunidad única e ideal" para alcanzar la meta comercial bilateral acordada de 5.000 millones de dólares (unos 4.370 millones de euros).

"Nuestras conversaciones abarcaron todos los aspectos de la Asociación Estratégica entre Pakistán y Turquía, prestando especial atención al comercio, la inversión, la cooperación en materia de defensa, la energía, la conectividad, la tecnología, la paz regional y los intercambios entre los pueblos (...) También acordamos aprovechar al máximo el inmenso potencial de nuestra asociación para alcanzar nuestro objetivo, acordado de mutuo acuerdo, de 5 000 millones de dólares en comercio bilateral y para elevar aún más los duraderos lazos de hermandad entre Pakistán y Turquía", ha expresado.

Por su parte, Erdogan ha dicho "creer firmemente en estos proyectos" para "añadir aún más fuerza a Pakistán", un aliado estratégico de gran importancia para Turquía.