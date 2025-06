Sheinbaum critica las redadas migratorias en EEUU y rechaza la "violencia" para "atender el fenómeno migratorio"

Defiende que "Los Ángeles no sería lo que es" sin los mexicanos que residen en ella

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha criticado este domingo las redadas migratorias llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses y que en los últimos días han desatado protestas en la ciudad californiana de Los Ángeles, alegando que "no es con violencia como" se debe "atender el fenómeno migratorio".

"No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera", ha declarado durante una rueda de prensa en la que ha hecho un llamamiento "a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna".

La mandataria mexicana se ha hecho eco de las protestas desatadas en Los Ángeles después de las recientes detenciones de personas migrantes, indicando que "35 mexicanos y mexicanas" que residen en esta ciudad del estado de California fueron arrestados en los últimos días.

"Emigran por necesidad y desde allá envían recursos a sus familias", ha señalado, al tiempo que ha defendido que "no son criminales" sino que "son hombres y mujeres de bien". "Los mexicanos que viven del otro lado de la frontera (...) son héroes y heroínas de la patria porque solidariamente ayudan a sus familias y sostienen la economía de Estados Unidos", ha sostenido.

En este sentido, Sheinbaum ha señalado que Los Ángeles "no sería lo que es" sin los mexicanos y mexicanas que viven allí y ha asegurado que éstos "siempre contarán con nuestro respaldo y con nuestra exigencia de que se respeten sus Derechos Humanos". "Deben saber que, si desean regresar a México, los recibiremos con los brazos abiertos", ha agregado.

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la movilización de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles como respuesta a las protestas desatadas este viernes tras las 44 detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en varias redadas en la localidad californiana.