Sheinbaum defiende viajar a Barcelona para "seguir hablando" con el Gobierno tras reconocer abusos en Conquista

El presidente de México, Claudia Sheinbaum, durante su rueda de prensa diaria. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido este jueves que su próximo viaje a Barcelona para participar en la cumbre de gobiernos progresistas organizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez será una ocasión para "seguir hablando" con las autoridades españolas después de reconocer "a su manera" que hubo abusos durante la Conquista española.

En declaraciones durante su rueda de prensa diaria, la dirigente mexicana ha subrayado que el viaje a España con motivo de la cumbre "es un momento para seguir dialogando" sobre las diferencias surgidas por la cuestión colonial durante la etapa de Andrés Manuel López Obrador, incidiendo en que ya ha habido un reconocimiento de lado del Rey Felipe y las instituciones españolas.

"Si no hubiera habido nada pues probablemente no sería mi viaje, pero al haber estas dos acciones considero pues que son acciones importantes a tomar en cuenta de reconocimiento", ha apuntado, tras incidir en que el reconocimiento de los abusos supone una reivindicación "de los pueblos indígenas y de la grandeza de México" ante la narrativa civilizatoria de la Conquista.

Sheinbaum ha señalado que las palabras del monarca español en las que habló de que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos, sumadas a declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre los "claroscuros" de la presencia española en Latinoamérica y del "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios" de México, deben ser "reconocidas".

"Estas dos acciones que realiza tanto el Gobierno español como el propio Rey, pues hay que reconocerlas, porque no había nada", ha afirmado, al tiempo que ha defendido seguir haciendo pedagogía sobre "lo que significó para los pueblos indígenas la llegada de los españoles y la Conquista", apuntando a las "muchas atrocidades" que se cometieron en esa época.

"¿Quién no está de acuerdo? Pues la derecha española, porque siguen con la visión de que vinieron a civilizar", ha reflexionado Sheinbaum, insistiendo en la necesidad de "seguir difundiendo" la riqueza y el legado cultural de México.

Así las cosas, ha enmarcado su visita a Barcelona en esta iniciativa. "La decisión de ir a Barcelona y seguir hablando con ellos de estos temas", ha asegurado, para insistir en que igualmente es una buena ocasión para hablar de que es "necesaria la paz mundial y recuperar el origen de la carta de las Naciones Unidas", así como los principios de autodeterminación de los pueblos, la búsqueda de la paz a través del diálogo y la no intervención. "Por eso vamos a Barcelona", ha resumido.