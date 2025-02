Sheinbaum dice que drones de EEUU sobrevuelan México para combatir a los cárteles a petición del Gobierno

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este miércoles que drones estadounidenses sobrevuelan territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico como parte de un protocolo de "coordinación" pactado entre los dos países.

"No hay ninguna operación ilícita. Es parte de una colaboración y una coordinación que existe desde hace años en nuestro país y muchos de estos vuelos son a petición del Gobierno de México", ha señalado la mandataria en una rueda de prensa.

En este sentido, Sheinbaum ha resaltado que "no hay absolutamente nada que ocultar". "Nosotros no mentimos y la soberanía no es negociable: ese es un principio básico", ha dicho, agregando que estas operaciones se hacen con "autorización" del Gobierno.

"Hay muchas formas de coordinación y colaboración que han existido sin violación a la soberanía", ha explicado Sheinbaum, asegurando que entre ellas se encuentran medidas como "asegurar las fronteras para evitar el tráfico de armas y drogas" o "esquemas de trabajo de información" a nivel bilateral.

Sus palabras se producen ante la especulación que han desencadenado varias informaciones publicadas en medios estadounidenses esta semana y que apuntan a que Estados Unidos lleva a cabo vuelos encubiertos de drones para controlar los cárteles de la droga no solo en la frontera, sino también en territorio mexicano.

Si bien este tipo de operaciones también se producían durante el mandato del expresidente Joe Biden, las misiones de espionaje --efectuadas con drones de tipo MQ-9 que no están armados-- parecen haberse acelerado desde que el presidente Donald Trump asumiera la Presidencia el pasado 20 de enero, según los medios estadounidenses. Uno de sus principales objetivos es encontrar laboratorios de producción de fentanilo.

Preguntado por estos vuelos, el magnate republicano aseguró en la víspera en una rueda de prensa desde su residencia de lujo en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, que "México está gobernado en gran medida por los carteles". "Si quisieran ayuda con eso, se la daríamos", aseguró.