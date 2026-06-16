Sheinbaum reafirma que sin pruebas no aceptará la petición de EEUU de extraditar al gobernador de Sinaloa

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Cristian Leyva / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha adelantado este martes que su país rechazará la petición de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros altos funcionarios si Estados Unidos no presenta la pruebas que sustentan sus acusaciones de narcotráfico y de vínculos con el crimen organizado.

"Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía", ha afirmado la mandataria durante su habitual comparecencia matutina ante los medios de comunicación, según informa el diario 'La Jornada'.

En ese sentido, Sheinbaum ha explicado que se trata de un proceso habitual a la hora de reclamar la extradición de un sospechoso, tal y como ha tenido que hacer México cuando reclama a una personas a las autoridades estadounidenses.

A finales de mayo, Rocha Moya, a quien se ha apartado del cargo momentáneamente mientras avanza la investigación, compareció voluntariamente ante la Fiscalía General de México por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum ha criticado abiertamente estas acusaciones al carecer de pruebas que sustenten los cargos que se le imputan a Rocha Moya, o al fiscal adjunto del estado, Dámaso Castro, y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros, y ha sugerido que detrás está el interés de Washington por inmiscuirse de manera indebida en los asuntos internos de cara a influir en las elecciones de 2027.