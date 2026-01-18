Sierra Leona celebra este domingo su primera conmemoración de la devastadora guerra civil

Archivo - Víctima de la trata de los "diamantes de sangre" en Sierra Leona - Europa Press/Contacto/s56 - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sierra Leona conmemora este domingo por vez primera el final de la devastadora guerra civil que asoló el país durante más de una década de conflicto con la celebración de un Día del Recuerdo abanderado por el presidente del país, Julius Maada Bio.

El 23 de marzo de 1991, el Frente Revolucionario Unido (FUR) de Foday Sankoh, con la ayuda del dictador liberiano Charles Taylor, lanzó un ataque para derrocar al Gobierno del entonces presidente sierraleonés Joseph Momoh, a quien acusaron de corrupto y nepotista.

El conflicto que resultó de la ofensiva, financiado con los infames "diamantes de sangre", dejó entre 50.000 y 70.000 muertos y más de de 2,5 millones de desplazados.

Bio declaró en diciembre del año pasado este primer Día Nacional del Recuerdo como un gesto de "liderazgo, responsabilidad moral y conciencia nacional" para confrontar el pasado, honrar a los muertos, consolar a los vivos y educar a las generaciones futuras sobre el precio del conflicto", según explicó el Gobierno sierraleonés.

Esta conmemoración es una de las peticiones formuladas por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación creada al término del conflicto en 2002 "como un solemne recordatorio de que la paz nunca debe darse por sentada".

"El Día Nacional de la Conmemoración se erige ahora como un momento sagrado para la reflexión colectiva, donde la nación se detiene a recordar las lágrimas, la sangre, el coraje y la resiliencia que forjaron su camino de la guerra a la paz", ha añadido el Ministerio de Información.