Siete migrantes muertos y 50 supervivientes tras un naufragio en aguas de Libia

Archivo - Embarcación en aguas del Mediterráneo - Europa Press/Contacto/Oliver Kulikowski - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Siete migrantes han muerto a causa del naufragio, este lunes, de una embarcación con otras 50 personas, incluidos 29 menores, han sido rescatadas, en aguas de Libia, ha anunciado la ONG italiana Emergency.

"A las 6 de la mañana, identificamos dos embarcaciones (...) Al acercarnos, vimos una barca de madera sobrecargada y una patrullera libia que se aproximaba y se dirigía hacia nuestro barco. Nuestro equipo observó a nueve personas tendidas en la cubierta (...) No se pudo hacer nada por siete de ellas; dos se encuentran en estado crítico por asfixia", ha explicado su jefe de Misión de Apoyo Vital, Jonathan Nanì La Terra, en un comunicado.

La organización italiana, tras un operativo de poco más de dos horas, ha conseguido rescatar a otro medio centenar de migrantes a bordo de la embarcación --45 hombres y cinco mujeres procedentes de Somalia y Egipto, de acuerdo a los propios supervivientes.

El grupo de migrantes, entre los que se encuentran 29 menores de edad --26 de ellos hombres y tres mujeres-- zarparon este domingo "al amanecer" desde Zuwara, localidad en el oeste de Libia y situada a 60 kilómetros de la frontera con Túnez.