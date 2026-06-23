Siete países europeos alertan de una "ofensiva inminente" de las RSF en la ciudad sudanesa de El Obeid (centro)

Archivo - Bandera de Sudán - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Gobiernos de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega y Reino Unido ha alertado este martes sobre los continuos ataques contra la ciudad de El Obeid, en el centro de Sudán, ante una posible ofensiva a gran escala por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), con la amenaza latente de repetición de las atrocidades cometidas en octubre de 2025 en El Fasher, Darfur.

Los ministros de Exteriores de los siete países se han mostrado "profundamente preocupados" ante la situación en esta localidad situada en la región de Kordofán, donde los repetidos ataques con drones de las últimas semanas han provocado, además de muertes, "una grave escasez de combustible, alimentos y agua".

En un comunicado conjunto, han alertado de que "actualmente hay indicios fiables de una ofensiva inminente" de las RSF contra El Obeid, y han hecho un llamamiento al resto de la comunidad internacional para que actúe ante lo que han calificado de "momento crítico".

"El año pasado, el mundo fue testigo con horror de las atrocidades cometidas en El Fasher, crímenes que, según las evaluaciones, presentan los 'rasgos característicos de un genocidio'. No debemos permitir que se repitan tales fracasos", han defendido.

Así, han reclamado a las fuerzas paramilitares que cesen sus ataques "de inmediato" y a "todas las partes", incluido el Ejército sudanés y sus respectivos "aliados", "reducir la tensión, respetar el Derecho Internacional Humanitario y cumplir sus compromisos en virtud de la Declaración de Yeda". "Los civiles deben poder marcharse de forma segura, y todas las partes deben garantizar un acceso humanitario rápido, seguro y sin obstáculos", han recordado.

Los siete ministros han lamentado además que el apoyo externo a las partes en conflicto en Sudán "sigue alimentando" una guerra que ha entrado ya en su tercer año, por lo que han instado, sin citar a ningún país, "a quienes avivan el conflicto a que cesen en ello". "Quienes tengan influencia deben ejercerla ahora para evitar más derramamiento de sangre", han recalcado.

Asimismo, han manifestado que continuarán colaborando "estrechamente" en el Consejo de Seguridad de la ONU y con sus socios en aras de "una respuesta clara y unificada" a la guerra en curso. "La violencia debe cesar, hay que proteger a la población civil y los responsables deben rendir cuentas. Mantenemos nuestro compromiso de apoyar una vía creíble hacia la paz a través del proceso liderado por el Quinteto e instamos a todas las partes a participar de buena fe", han concluido.