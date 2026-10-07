Los sindicatos educativos de Francia echan el jueves otro pulso al Gobierno con nuevas huelgas y protestas

Manifestantes de estudiantes en París, a 7 de noviembre de 2026 - Gérard Cambon / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El principal sindicato de educación secundaria de Francia, el Sindicato Nacional de Enseñanza de Segundo Grado (SNES-FSU), ha anunciado la convocatoria de nuevas huelgas y protestas en todo el país para este próximo jueves, en una señal de que no tiene la más mínima intención de aflojar en su desafío al Gobierno francés tras dos semanas de fuertes manifestaciones contra las condiciones de la enseñanza media.

"Nuestras cinco organizaciones van a apoyar la movilización de este jueves", ha anunciado en un comunicado la secretaria general de SNES-FSU, Sophie Vénétitay, en nombre de la Confederación General del Trabajo (CGT), FO (Fuerza Obrera), la Unión Sindical Solidaria (SUD) y la Unión Nacional de Trabajadores Autónomos (UNSA).

El motivo reside en que el sindicado que lidera Vénétitay entiende que el Gobierno "todavía no ha contestado a las demandas de los estudiantes"; una postura completamente "inaceptable". Como el sindicato entiende que el Gobierno "es plenamente responsable de la situación", las organizaciones estudiantiles "han decidido continuar su movilización el jueves 8 de octubre".

"En este contexto, y respetando la independencia del movimiento estudiantil, nuestras organizaciones solicitan apoyo y atención a las demandas de los estudiantes de secundaria por mejores condiciones de aprendizaje y mayor igualdad", añade la nota, divulgada por el sindicato en sus redes sociales.

MÁS DE 300 HERIDOS ENTRE ESTUDIANTES Y PROFESORES

El Gobierno francés ha dedicado este miércoles a defender la actuación de la Policía durante las protestas, que ahora mismo arrojan 304 heridos entre estudiantes (215) y miembros del personal docente (89), 761 policías y gendarmes heridos y 6.629 arrestos.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha arremetido contra los estudiantes. Tras denunciar una vez más la existencia de grupos de violentos durante las convocatorias, ha asegurado que las lesiones que han sufrido "la mayoría" de los participantes se deben a su "imprudente comportamiento" y su cartera ha detectado que las movilizaciones de este miércoles han registrado un "fuerte declive".

"Nueve de cada diez institutos están funcionando con normalidad", ha asegurado Geffray durante una audiencia ante la Asamblea Nacional, un día después de que el Gobierno anunciara la suspensión parcial de clases esta semana para que alumnos y profesores puedan discutir un "proceso de democracia interna", medida que los sindicatos han considerado completamente inútil.

"No lo haremos hoy, ni mañana, ni pasado mañana, sino cuando se cumplan las condiciones de seguridad. Y estos debates no se pueden organizar en 24 horas", ha declarado el secretario nacional del sindicato SNPDEN-UNSA, Nicolas Bonnet.

En su correspondiente audiencia, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha insistido en el relato oficial. "Hay movimientos de extrema izquierda en los suburbios interiores de París. Pequeñas estructuras como Poing Levé (el movimiento juvenil de la organización trotskista Corriente Comunista Revolucionaria) están incitando a la comisión de actos de violencia", ha asegurado.

Nuñez, finalmente, ha desmentido cualquier tipo de represión organizada por parte de la Policía en medio de la ola de críticas por los heridos causados por la actuación policial. "A mí me parece excesivo hablar de represión. La Policía nunca interviene cuando los estudiantes de secundaria se manifiestan en paz", ha asegurado el ministro.

La comparecencia de Nuñez ha ocurrido horas después de que el propio ministro anunciara la suspensión del uso de granadas aturdidoras en el marco de las protestas estudiantiles, ante las críticas recibidas por la respuesta de las fuerzas del orden a las manifestaciones y el caso de un adolescente de 15 años que perdió una mano por una granada lanzada por los agentes de Policía en la ciudad de Lens.

Sin embargo, el ministro ha insistido en que hay contextos en los que el uso de estas armas es válido. "Estas armas de alcance intermedio son esenciales para las fuerzas del orden porque permiten mantener la distancia y una respuesta gradual. La proporcionalidad de la respuesta se evalúa en función del contexto, por lo que se trata de legítima defensa, y siempre tras una advertencia", ha comentado.