Sindicatos estudiantiles se reúnen con el Gobierno francés mientras crecen las detenciones por bloqueos en institutos

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de organizaciones estudiantiles francesas tienen previsto una nueva reunión con el Gobierno para abordar las reivindicaciones que han motivado las movilizaciones y los bloqueos de institutos de las últimas semanas. La reunión, que constituye el tercer contacto de este tipo, se celebrará en la sede del Ministerio de Educación en París y contará con la participación del ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, y de su homólogo de Educación Superior, Philippe Baptiste.

La cita tiene lugar después de que las organizaciones Les Lycéens! y Union syndicale lycéenne (USL) manifestaran su insatisfacción con el encuentro anterior, celebrado el pasado jueves, y reclamaran la continuidad de las medidas planteadas, ha informado el diario galo 'Le Figaro'.

Los representantes estudiantiles esperan obtener compromisos concretos en cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los centros, el transporte escolar, los horarios lectivos y la plataforma de acceso a la universidad Parcoursup. Así lo ha transmitido el representante de Les Lycéens!, Pierre Sourzat, quien ha expresado su malestar por la falta de respuestas satisfactorias hasta el momento.

"Esperamos medidas concretas respecto a Parcoursup (la plataforma de admisión universitaria), los edificios escolares y los horarios", ha reiterado Sourzat, en declaraciones recogidas por France Info, en la que ha lamentado también que hasta el momento solo han obtenido "migajas".

Geffray tiene previsto desplazarse durante la mañana al área metropolitana de Burdeos antes de continuar con su agenda institucional. El encuentro con los representantes estudiantiles se enmarca en los esfuerzos del Ejecutivo francés por rebajar la tensión generada por las movilizaciones, coincidiendo con la proximidad de la festividad de Todos los Santos.

La dimensión de los incidentes asociados a los bloqueos de institutos también se refleja en el balance judicial difundido por el Ministerio de Justicia francés. Según los datos comunicados este miércoles por el entorno del ministro Gérald Darmanin y recogidos por la prensa francesa, las autoridades habían detenido a 7.950 personas desde el inicio del movimiento, de las cuales 6.773 serían menores de edad y 1.177 adultos. Los adolescentes representarían, por tanto, aproximadamente entre el 80% y el 85% del total de arrestados.

SINDICATO POLICIAL ANUNCIA ACCIONES LEGALES

En paralelo, el sindicato policial Alliance Police Nationale ha anunciado que presentará una denuncia contra el Estado por presuntamente poner en peligro la vida de otras personas. La organización sostiene que los agentes desplegados durante los incidentes han tenido que afrontar situaciones de violencia sin disponer de instrucciones suficientemente claras y coherentes por parte de sus superiores.

En un comunicado compartido en redes sociales, el sindicato ha cuestionado la diferencia entre el discurso público de las autoridades y las directrices que, según denuncia, reciben los policías sobre el terreno.

En el texto difundido por Alliance, el sindicato describe además una situación de desprotección de los agentes y denuncia la existencia de discrepancias entre las declaraciones públicas del ministro del Interior, Laurent Nuñez, y las consignas transmitidas por la cadena de mando policial.

"Tras la empatía mostrada hacia los manifestantes y el enfoque educativo del jefe de Estado, ahora recibimos instrucciones vagas, órdenes contradictorias y retórica vacía", ha afirmado la organización.

La organización reclama que ese esclarezca cómo se han impartido las instrucciones, quiénes han sido responsables de transmitirlas y qué cargos deben responder por las posibles contradicciones. Además, exige que se examinen las decisiones adoptadas por los distintos niveles de la Administración para determinar si se ha puesto en riesgo la seguridad de los efectivos desplegados.

"Los policías no serán ni los escudos de una comunicación política, ni los fusibles de una administración que se niega a asumir sus decisiones", sostiene el sindicato en su comunicado.

Alliance considera que la denuncia permitirá someter los hechos a examen y establecer las responsabilidades correspondientes. En este sentido, la organización ha insistido en que no aceptará que los agentes queden expuestos a posibles consecuencias derivadas de decisiones que, a su juicio, no han sido explicadas ni asumidas adecuadamente por sus responsables políticos y administrativos.