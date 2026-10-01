Sindicatos de Francia reconocen que la violencia "socava" la protesta estudiantil en nueva jornada de bloqueos

Unos estudiantes se sientan frente a la Universidad París 8 durante una movilización estudiantil en Saint-Denis, al norte de París, el 1 de octubre de 2026. - Nik Erik Neubauer / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sophie Binet, secretaria general del principal sindicato de Francia, la Confederación General del Trabajo (CGT), ha reconocido este jueves que "la violencia socava la movilización" de los estudiantes cuando se está viviendo una nueva jornada de bloqueos en centros de educación, incluyendo un incendio en un liceo en Nantes, en medio de las protestas masivas de los jóvenes por el estado de la educación en Francia.

En declaraciones a la emisora Franceinfo, Binet ha señalado que "la violencia socava la movilización", si bien ha incidido en que la estrategia del Gobierno francés es la que "condujo a esta violencia".

Así, ha criticado que la movilización estudiantil se esté gestionando "desde el Ministerio del Interior". "Es irresponsable. Lo urgente es entablar un diálogo con los estudiantes movilizados, recibirlos en el Ministerio de Educación para examinar sus demandas y responderles de inmediato, en lugar de enviar policías a las escuelas", ha denunciado.

De esta forma, ha afeado que el primer ministro, Sebastien Lecornu, está actuando como un "pirómano" al presentar unos presupuestos estatales que plantean retrocesos en el gasto público en relación con la riqueza producida por el país, al tiempo que plantea más costes para los estudiantes en sus matrículas de estudiantes de formación profesional (BTS) y para los que asistan a clases preparatorias para ingresar en instituciones de educación superior.

"Mientras nuestros institutos están, lamentablemente, en llamas, tanto literal como figuradamente, el presupuesto supone una nueva provocación al introducir tasas de matrícula para los programas BTS y los alumnos de clases preparatorias", ha denunciado la líder sindical.

MINISTRO DE EDUCACIÓN DENUNCIA LA "GRAVEDAD EXTREMA" DE LA VIOLENCIA EN LOS INSTITUTOS

Por su lado, el ministro de Educación francés, Edouard Geffray, ha denunciado la "gravedad extrema" de la violencia registrada en la última jornada de movilizaciones estudiantiles en el país.

"Un liceo incendiado, personal rociado de gasolina, un balance de heridos que se agrava: los actos de violencia cometidos desde esta mañana en los alrededores de los liceos son de una gravedad extrema", ha condenado el titular de Educación que ha subrayado que la cuestión "supera con creces" la cuestión educativa.

"Ninguna reivindicación puede justificar tales actos", ha expuesto Geffray, enviando mensajes de apoyo a las víctimas y destacando el "coraje" de los directores de los centros educativos, que ha señalado que son "tomados como blanco" mientras "continúan protegiendo a sus alumnos y a sus equipos".

A renglón seguido el ministro galo ha incidido en que los responsables de la violencia "deben ser perseguidos y sancionados". "Cada uno debe medir la responsabilidad de sus palabras y de sus llamados a la movilización. Nuestra responsabilidad es clara: proteger a los alumnos y al personal, y permitir que las clases prosigan", ha afirmado.

Geffray ha señalado así que ha pedido que continúen las clases a distancia cuando los bloqueos impidan la entrada de los alumnos a los centros educativos con seguridad. "La violencia no privará a nuestros alumnos de su derecho fundamental a la educación", ha subrayado, cuando las movilizaciones se prolongan durante dos semanas y han elevado el tono en los últimos días con multiples altercados y más de 400 detenidos.